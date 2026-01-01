"Me falta un pulmón": las insólitas excusas de conductores alcoholizados en controles de tránsito.

Los festejos por la llegada del 2026 en la Ciudad de Buenos Aires arrojaron cifras alentadoras en materia de seguridad vial. Según datos oficiales, de los 5.000 testeos realizados en puntos estratégicos durante la madrugada, la tasa de casos positivos fue del 0,77% , marcando un descenso respecto al 0,97% de promedio registrado durante todo el 2025.

Personal de Tránsito confirmó a Clarín que se detectaron 38 conductores alcoholizados en territorio porteño. A nivel nacional, la cifra fue más del doble, con un total de 96 positivos detectados en las rutas del país.

Dentro de los operativos en la Ciudad, el desglose de las infracciones mostró la gravedad de algunos casos:

Como resultado, se procedió a la retención de 41 licencias de conducir . Quienes superaron el gramo de alcohol enfrentan inhabilitaciones de entre 4 meses y 2 años , mientras que los valores inferiores conllevan prohibiciones de 2 a 4 meses . En todos los casos, para recuperar el carnet, los infractores deberán realizar un taller de seguridad vial y abonar la multa correspondiente.

A la jornada no le faltaron las situaciones con explicaciones insólitas, tensas y curiosas. Entre las excusas más llamativas para evitar el soplido, un joven alegó tener " capacidad reducida por una operación de pulmón ": "Me falta uno, literalmente", dijo.

Otra joven, tras admitir que había brindado con "vino y Fresita", intentó retractarse diciendo que venía del hospital "porque un familiar se quebró un brazo". Su test dio 0,97 g/l y el vehículo iba con una bebé.

Alcoholemia de año nuevo. Las excusas. Para mi gana la de "me falta un pulmón".

38 positivos en CABA. El récord: 2.62!

Otro caso ocurrió horas más tarde cuando detuvieron la marcha de un joven que con cara de frustración admitió antes de realizarse el test de que estaba alcoholizado: "Tengo los 20 pejerreyes ahí. Ya sé que ya está. Sáquenme el auto que ya está".

En el barrio de Palermo, un hombre que conducía un Peugeot 308 blanco registró 2,20 g/l y se negó a descender del vehículo, lo que obligó a la intervención de las fuerzas policiales para secuestrar el auto y labrar el acta.

Durante el último año, los agentes de la Dirección de Tránsito realizaron casi 500.000 controles, una política sostenida que permitió reducir progresivamente la tasa de positivos: