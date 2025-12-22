La escena quedó registrada en video y se volvió viral. El hombre circulaba por la Ruta 11 con 1,21 gramos de alcohol en sangre.

Tomé vinagre la insólita excusa de un conductor que dio positivo en un test de alcoholemia.

En un control de tránsito rutinario sobre la Ruta 11 en Pinamar, se vivió una situación tan bizarra como peligrosa. Un conductor fue interceptado por agentes del Ministerio de Transporte bonaerense y, tras arrojar un resultado positivo en el test de alcoholemia, intentó justificar el número con una explicación que dejó atónitos a los oficiales.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, en medio de los despliegues del Operativo Sol. Mientras el hombre esperaba el resultado del alcoholímetro, los agentes le consultaron qué había ingerido. Pese a su firme negativa sobre el consumo de bebidas alcohólicas, la pantalla del dispositivo fue contundente: 1,21 g/l de alcohol en sangre en plena vigencia de la Ley de Alcohol Cero.

A pesar del resultado del test el hombre lo seguía negando "Sinceramente, no tomo alcohol, tomé vinagre". Una de las agentes le preguntó de forma irónica: "1.21 caballero, ¿Cuánto vinagre le puso a la ensalada?".

Embed “NO TOMO ALCOHOL. TOMÉ VINAGRE”



-La insólita explicación de un conductor que dio positivo en el test de alcoholemia.

Pinamar#Pinamar #Alcoholemia #Policiales pic.twitter.com/KsxO0oho8b — Matias Chierasco (@MChierasco) December 22, 2025 Finalmente, las autoridades procedieron con la retención del auto, de licencia y la aplicación de la multa, además de una alta suspensión para conducir.

Controles en la Costa argentina Este caso no fue un hecho aislado. Durante el primer fin de semana del "Operativo Sol", el Ministerio de Transporte realizó controles simultáneos en el Corredor Atlántico y en la Autopista Buenos Aires–La Plata. El balance de los operativos arrojó cifras preocupantes:

Se fiscalizaron más de 1.700 vehículos .

. Se retuvieron cerca de 50 licencias de conducir .

. Se registraron picos de alcoholemia de hasta 1,90 g/l. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien recientemente lanzó el operativo junto al gobernador Axel Kicillof, recordó que la vigilancia será estricta durante toda la temporada. Con el apoyo de tecnología de tracking y campañas como "Siempre Casco" y "Un Click que Salva", el objetivo es reducir la siniestralidad vial. "Vamos a tener personal de fiscalización permanente para garantizar viajes seguros y cuidar la vida de cada bonaerense", señaló el funcionario.