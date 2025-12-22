22 de diciembre de 2025 - 15:04

"Tomé vinagre": la insólita excusa de un conductor que dio positivo en un test de alcoholemia

La escena quedó registrada en video y se volvió viral. El hombre circulaba por la Ruta 11 con 1,21 gramos de alcohol en sangre.

Tomé vinagre la insólita excusa de un conductor que dio positivo en un test de alcoholemia.

Tomé vinagre la insólita excusa de un conductor que dio positivo en un test de alcoholemia.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En un control de tránsito rutinario sobre la Ruta 11 en Pinamar, se vivió una situación tan bizarra como peligrosa. Un conductor fue interceptado por agentes del Ministerio de Transporte bonaerense y, tras arrojar un resultado positivo en el test de alcoholemia, intentó justificar el número con una explicación que dejó atónitos a los oficiales.

Leé además

El vehículo en el que viajaban cuatro jóvenes volcó en Pareditas; la conductora dio 1,65 g de alcohol en sangre.

Volcó un auto en San Carlos: la conductora de 18 años tenía 1,65 g de alcohol en sangre

Por Gisel Guajardo
Tensión en Aeroparque: bajaron de un avión a pasajeros alcoholizados que hicieron disturbios antes de despegar.

Golpes, disturbios y tensión en Aeroparque: bajaron de un avión a pasajeros ebrios antes de despegar

Por Redacción Sociedad

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, en medio de los despliegues del Operativo Sol. Mientras el hombre esperaba el resultado del alcoholímetro, los agentes le consultaron qué había ingerido. Pese a su firme negativa sobre el consumo de bebidas alcohólicas, la pantalla del dispositivo fue contundente: 1,21 g/l de alcohol en sangre en plena vigencia de la Ley de Alcohol Cero.

A pesar del resultado del test el hombre lo seguía negando "Sinceramente, no tomo alcohol, tomé vinagre". Una de las agentes le preguntó de forma irónica: "1.21 caballero, ¿Cuánto vinagre le puso a la ensalada?".

Embed

Finalmente, las autoridades procedieron con la retención del auto, de licencia y la aplicación de la multa, además de una alta suspensión para conducir.

Controles en la Costa argentina

Este caso no fue un hecho aislado. Durante el primer fin de semana del "Operativo Sol", el Ministerio de Transporte realizó controles simultáneos en el Corredor Atlántico y en la Autopista Buenos Aires–La Plata. El balance de los operativos arrojó cifras preocupantes:

  • Se fiscalizaron más de 1.700 vehículos.
  • Se retuvieron cerca de 50 licencias de conducir.
  • Se registraron picos de alcoholemia de hasta 1,90 g/l.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien recientemente lanzó el operativo junto al gobernador Axel Kicillof, recordó que la vigilancia será estricta durante toda la temporada. Con el apoyo de tecnología de tracking y campañas como "Siempre Casco" y "Un Click que Salva", el objetivo es reducir la siniestralidad vial.

"Vamos a tener personal de fiscalización permanente para garantizar viajes seguros y cuidar la vida de cada bonaerense", señaló el funcionario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estos son los mejores tragos para una Pool Party.

Los 4 tragos perfectos para tu pool party

Por Cristian Reta
Mariana Domínguez, la joven de 28 años que murió por una bala perdida en Godoy Cruz (Facebook)

A 2 años de la bala perdida que mató a Mariana Domínguez: "Este 25 lo pasaremos en el parque de descanso"

Por Oscar Guillén
Accidente vial en Ruta 7  

Piden precaución al circular por Ruta 7 camino a Chile por un choque en solitario

Por Redacción Policiales
La amenaza a la Justicia de un capo narco que fue extraditado a Uruguay: Ya van a ver.

La amenaza a la Justicia de un capo narco que fue extraditado a Uruguay: "Ya van a ver"

Por Redacción Policiales