Luis Fernández Albín se escondía en un departamento del barrio porteño de Flores. Está acusado de intentar enviar dos toneladas de cocaína a Europa y lo vinculan con Sebastián Marset, el narco uruguayo más buscado de la región.

La amenaza a la Justicia de un capo narco que fue extraditado a Uruguay: "Ya van a ver".

Luis Fernández Albín, un capo narco de 38 años, fue extraditado el pasado jueves desde Buenos Aires en un operativo de Interpol que paralizó el centro de Montevideo y la base militar del aeropuerto de Carrasco.

La amenaza del narco al juzgado Apenas aterrizó en suelo uruguayo, con los tobillos encadenados y mirada desafiante hacia una cámara, molesto por la cobertura mediática que lo vincula con un plan para atentar contra la fiscal Mónica Serrano, lanzó una amenaza directa a la fiscal Angelita Romano: "Ya van a ver".

Sin embargo, el viernes, durante la audiencia de formalización, el imputado pidió disculpas por sus dichos. El juez Fernando Islas le dictó 120 días de prisión preventiva tras ser acusado de narcotráfico, contrabando y lavado de dinero.

Luis Fernández Albín Luis Fernández Albín nació en Argentina, pero de niño se fue a vivir a Uruguay. Su vida en Buenos Aires La captura del líder del "clan Fernández Albín" se produjo a fines de noviembre en el barrio porteño de Flores. Gracias a un dato clave de la DEA, la Policía Federal Argentina (PFA) logró localizarlo en un departamento de la Avenida Rivadavia al 6300, un lugar que usuaba para esconderse y es propiedad de un uruguayo con antecedentes de narcotráfico.

Allí, el narco, que posee doble nacionalidad argentina y uruguaya, llevaba una vida aparentemente tranquila. Sus días consistían en pasear tres veces al día a Robertina, su cachorra Bulldog Francés, recibir visitas de su esposa, Khaterine "La Chuna" Quilimas Gularte (también detenida por lavado de dinero), y sus hijas pequeñas y trasladarse en una camioneta Volkswagen Amarok, la cual fue clave para su seguimiento mediante un rastreador GPS.