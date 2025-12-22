A 2 años de la bala perdida que mató a Mariana Domínguez: "Este 25 lo pasaremos en el parque de descanso"

“Mi familia está rota: vamos a pasar el 25 de diciembre en el parque de descanso , junto Mariana. No sé cómo la va a pasar la Navidad el asesino, si tiene familia va a ser viendo a Mariana en la cara de sus hijos”, dice Inés Quiste, madre de Mariana Domínguez, la joven de 28 años cuya vida se terminó en Navidad, cuando una bala perdida le impactó en la cabeza.

El fatídico hecho ocurrió entre la 1.40 y 1.50 del 25 de diciembre de 2023, cuando la joven estudiante de Diseño Gráfico se encontraba en el patio de su casa , en la calle Picheuta 883 de Godoy Cruz , junto a su familia, celebrando la Navidad.

La joven se levantó a buscar un vaso de agua y, repentinamente se desplomó hacia atrás. La familia la llevó al hospital El Carmen y allí los médicos detectaron que tenía una herida de bala en la parte trasera del cráneo . Fue derivada de urgencia al hospital Central, donde falleció horas más tarde.

“Yo no quiero que el caso quede archivado en un cajón . A nosotros se nos acabó la Navidad, las fiestas y mi cumpleaños que es el 2 de enero. Yo no quiero que esto no vuelva a pasarle a otra familia mendocina ”, dice Inés Quispe.

Inés recuerda a su hija como “un ser de luz en la tierra y donde esté ahora”. Y todas las tardes, a las seis, enciende la luz de su habitación, donde está la computadora y los dibujos que hacia Mariana para recordarla.

“Hace dos años que tenía a mi hija por estos días haciendo los sanguchitos. Nosotros ahora tendríamos que estar locos pero la única víctima fue ella. Yo pido que la gente tome conciencia que una cosa es un petardo y otra usar un arma. No es justo que los mendocinos tengamos que estar festejando la Navidad adentro de las casas, con 40 grados”, sostiene.

Por otra parte, le pide al tirador “que se entregue, que diga yo lo hice; que pague por lo que hizo porque si no la prisión de por vida va ser quedarse callado con su culpa”

“Nosotros creemos que puede ser de la policía. No sé por qué, yo creo que es un policía viejo, tal vez retirado ”, y sus sospechas son las mismas que tiene la Fiscalía de Homicidios: 100 armas de los efectivos que trabajaron esa noche en Villa Hipódromo están bajo investigación

“Si fuera un delincuente común ya estaría detenido. Algo se está ocultando. Se investiga muy lento pero nosotros no nos vamos a olvidar, toda la comunidad se acuerda, de mi hija, un ser hermoso”, afirma la madre de Mariana

Reconstrucción dudosa

La mujer se quejó de la primera reconstrucción del hecho que tuvo un resultado totalmente errado y que generó una pérdida de tiempo importante. Es que los peritos determinaron inicialmente que la bala perdida había venido del norte.

Imagen de la vivienda de Mariana Domínguez, que falleció por el impacto de una bala perdida. Foto: Orlando Pelichotti Imagen de la vivienda de Mariana Domínguez, que falleció por el impacto de una bala perdida. Foto: archivo Los Andes

“Yo como mamá, sin saber nada, me di cuenta que no podía ser y cuando hicieron la segunda reconstrucción salió que la bala vino del suroeste como yo decía. Los peritos hicieron todo mal, un trabajo negligente. Demuestra la inoperancia de la policía”, afirma la madre de la víctima.

La fiscalía de Homicidios, durante el presente año ha abierto una investigación que tiene en la mira a unos 100 efectivos La recolección de proyectiles ya se ha hecho y Elena Quintero, abogada de la familia Domínguez, ha solicitado que las pruebas comparativas de los proyectiles recolectados con la bala que le quitó la vida a Mariana sean realizadas por especialistas de la Policía Federal.

Una bala perdida

Mariana Domínguez tenía 28 años. Estudiaba diseño gráfico en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo y tenía un emprendimiento focalizado en la ilustración y la animación. En “Animara”, la joven compartía su trabajo lleno de talento y creatividad. Estaba en pareja con un joven llamado Pablo, con quien compartía distintas fotos y momentos en las redes.

En la Nochebuena del domingo 25 de diciembre de 2023, Mariana cenaba con sus seres queridos en una casa ubicada en Picheuta al 800 de Godoy Cruz. En un momento, la mujer se levantó a buscar algo para refrescarse pero, en segundos, se desvaneció y empezó a sangrar por la nariz y el oído. Si bien en un principio sus familiares pensaron que se trataba de un golpe en la cabeza, en el hospital del Carmen les informaron que la joven había recibido un disparo. Fue derivada entonces al Central.

507515544_10001044146669796_6755620855512617761_n Inés Quispe y su hija Mariana Domínguez. Foto: Facebookl

Allí, los médicos ingresaron a la víctima a terapia intensiva para atenderla por una “herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida en occipital izquierdo parte posterior”. El proyectil había quedado alojado en el cráneo, lo que le produjo muerte cerebral. Por la tarde del 25, se confirmó el deceso de Domínguez.

El hecho quedó bajo la órbita del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, quien sigue liderando la investigación.

Se investigan 100 pistolas de la Policía

El 15 de enero de 2024 se informó que las pericias que había ordenado el Ministerio Público Fiscal sobre a las armas reglamentarias de dos policías que estaban por la zona donde fue ultimada la diseñadora, dieron resultado negativo.

Se trató de las pistolas calibre 9 milímetros de los dos efectivos que en ese momento estaban de guardia en la comisaria 27 de Godoy Cruz, ubicada a una distancia relativamente cercana a la vivienda de los Domínguez, en Villa Hipódromo.

La causa, caratulada como “homicidio” profundizó la hipótesis de “la bala policial” y durante 2025 se hicieron varias medidas al respecto: primero se solicitó a fiscalías, juzgados provinciales y federales cotejar el proyectil que dio muerte a la joven con otras balas y armas que estuvieran en causas ingresadas el 25 de diciembre de 2023.

En el mes de abril, se requirió informe al Ministerio de Seguridad y Justicia respecto del inventario de armas que se encontraban, el día de hecho en la Sala de Armamentos del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP,) como así también los movimientos registrados de esas pistolas.

También se solicitó información sobre las armas de fuego asignadas al personal del IUSP que se encontraba de turno el 24 y 25 de Diciembre de 2023, como así también se indicara el personal policial asignado a los móviles que se encontraban en las inmediaciones del lugar del hecho y del IUSP, entre las 00:00 horas y las 03:00 horas, y las armas de fuego asignadas.

494930227_9654669281307286_5815566176375645120_n Una de las publicaciones realizadas por los amigos de Mariana Domínguez. Foto: Facebook

El 28 de Julio de 2025, se ordenó desde la Fiscalía de Instrucción N° 17 la realización pericia balística sobre las armas de Sala de Armamentos del I.U.S.P., y las del personal de guardia.

Entre el 8 de agosto y el 2 de setiembre se realizaron las pericias correspondientes sobre esas pistolas 9 milímetros estatales: es decir que se dispararon y las balas utilizadas quedaron bajo cadena de custodia con la participación de personal del Ministerio Público Fiscal, de División Balística de Policía Científica y de División Arsenales.

El 5 de Septiembre de 2025, se requirió nuevo informe al Ministerio de Seguridad y Justicia, en relación al personal asignado a los móviles policiales para fecha 25 de Diciembre de 2023, como así también las armas de fuego que tenían en su poder los efectivos. Los móviles resultaron ser 34.

Luego se solicitó a División Arsenales información sobre muestras de las armas de fuego asignadas a los efectivos policiales informados por el Ministerio de Seguridad. El 16 de diciembre de 2025, personal de División Arsenales remitió el informe oportunamente requerido.

Asimismo, se informó que en el marco de la Investigación Penal Preparatoria, se ha requerido actualización de la recompensa oportunamente ofrecida.

Recompensa vigente

El 11 de enero de 2023 el Ministerio de Seguridad y Justicia ofreció una recompensa para quien ofreciera i información que permita dar con el autor del disparo que terminó con la vida de Mariana.

La recompensa se encuentra vigente y –según la página oficial de Seguridad- la es por $ 2.625.000, “para quien aporte datos certeros que permitan la individualización, detención y enjuiciamiento” del tirador.

El pago de la recompensa se supeditará a los datos aportados que den con la aparición del autor o los autores, circunstancia que deberá certificarse por autoridad fiscal y/o judicial interviniente.

recompensa_MARIANA_DOMINGUEZ_9-scaled Ultima recompensa ofrecida por Mariana Domínguez.

Quien posea información precisa sobre el autor del crimen podrá ponerse en contacto con la Dirección de Investigaciones a través de las líneas telefónicas gratuitas 0800 - 222- 7627, 0261 3857128; con la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional por medio de las líneas 348-7844, 348-7845, 348-7846 o a través del correo electrónico [email protected].