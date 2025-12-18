Volcó un auto en San Carlos: la conductora de 18 años tenía 1,65 g de alcohol en sangre

Un auto con cuatro jóvenes volcó en Pareditas. La conductora tenía 1,65 g de alcohol en sangre. Solo dos ocupantes sufrieron lesiones leves.

Un llamado al 911 alertó sobre el vuelco de un auto donde venían cuatro jóvenes de 18 años. La conductora arrojó en el dosaje 1.65. El accidente sucedió esta mañana alrededor de las 7.50, en la intersección de la Ruta Provincial Nº 143 y la Ruta Nacional Nº 40, en la localidad de Pareditas, San Carlos.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, en el vehículo viajaban cuatro jóvenes de 18 años. El auto circulaba por Ruta 143 en sentido sur–norte con destino a la localidad de Chilecito. Por casusa que aún se investiga, trasciende que al llegar al cruce con la Ruta 40 la conductora habría advertido la presencia de un camión, perdió el dominio del vehículo y volcó, cayendo a un zanjón ubicado sobre el lateral oeste de la calzada.

Tras el vuelco, todos los ocupantes lograron salir por sus propios medios del vehículo.

Minutos después llegó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó a la conductora y a una de las acompañantes con traumatismos faciales leves. Ambas fueron trasladadas al Hospital Victorino Tagarelli para una mejor evaluación médica y se encuentran fuera de peligro.