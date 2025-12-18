Robaban casas en Junín y desarmaban autos en Guaymallén: detuvieron a 4 integrantes de una banda

La Policía detuvo a cuatro sujetos que conformaban una banda que, entre otras actividades, se dedicaba a robar autos en el Este provincial y los desarmaba en un taller de Guaymallén .

La investigación fue realizada por personal de la División Sustracción de Automotores, Robos y Hurtos de la Zona Este, que logró recuperar algunos bienes robados en distintos golpes realizados por los delincuentes, entre ellos rodados, autopartes y algunos objetos de valor, según detallaron desde el Ministerio de Seguridad.

El atraco que dio inicio a la pesquisa fue denunciado el 12 de noviembre pasado por los dueños de una vivienda del barrio Santos Lugares, Algarrobo Grande, Junín .

Allí unos delincuentes ingresaron a la casa de un hombre de 38 años, forzando primero la cochera y luego la puerta principal, y se llevaron una camioneta Renault Duster .

El análisis tecnológico permitió relacionar el robo con personas de Guaymallén con antecedentes judiciales, lo que condujo a identificar a los sospechosos, sus domicilios y los lugares donde acumulaban los bienes robados.

La investigación también permitió vincular a la banda con otros ilícitos en los que sustrajeron electrodomésticos, joyas de oro y herramientas.

Allanamientos

El primer allanamiento se realizó el 15 de diciembre en una finca ubicada en la calle Monteagudo, en Maipú. Allí se secuestraron un arma de fuego de fabricación casera, una placa de dominio con pedido de secuestro y varios objetos vinculados a otros hechos, como un violín, una guitarra criolla y un sombrero tipo pescador.

Ese mismo día, en el barrio Progreso de Guaymallén, se recuperó un teléfono celular y se detuvo a un hombre, mientras que en el barrio Soberanía Argentina de Maipú se incautó otro teléfono.

El 17 de diciembre, en un taller clandestino de Rodeo de la Cruz, Guaymallén, la Policía descubrió el lugar donde los delincuentes desarmaban vehículos robados.

En el lugar encontraron la camioneta Duster robada en Junín, otros autos y autopartes con pedidos de secuestro activo de un Chevrolet Prisma, un VW Bora, un Renault Kangoo, un Audi y un Fiat Palio. En este operativo se detuvo a tres hombres.

Para las autoridades del ministerio de Seguridad y Justicia, la investigación “confirmó que los responsables integraban una banda dedicada a robos en Junín y se investiga su posible participación en hechos similares en Rivadavia, además del desguace y la comercialización de vehículos y bienes sustraídos”.

Los cuatro sospechosos, todos mayores de edad, quedaron a disposición de la Oficina Fiscal Rivadavia-Junín.