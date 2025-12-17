17 de diciembre de 2025 - 21:25

Robó el dinero recaudado y amenazó con un cuchillo a su jefa, todo en su primer día de trabajo

El sujeto había sido contratado para manejar un camión de fletes. Sin embargo, en la primera jornada laboral provocó un caos en la empresa.

Abandonó el camión, se dejó el dinero y amenazó a su jefa.

Abandonó el camión, se dejó el dinero y amenazó a su jefa.

Foto:

Gentileza NA
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un jujeño de 45 años fue imputado en Salta tras ser acusado de retener dinero y amenazar con un cuchillo a su empleadora en su primer día de trabajo como conductor de un camión. La extraña forma que eligió para comenzar su primera jornada laboral se dio en la ciudad de Colonia Santa Rosa.

Leé además

desvalijaron el aula de informatica de una escuela de san martin: se llevaron 14 notebooks

Desvalijaron el aula de informática de una escuela de San Martín: se llevaron 14 notebooks

Por Enrique Pfaab
Un hombre identificado como R.J.T., de 62 años, fue abordado por dos hombres que, bajo amenaza con un arma de fuego, le sustrajeron su auto Peugeot 307 y se dieron a la fuga.

Dos asaltos a mano armada en 30 minutos: lo bajaron del auto y el pánico de una madre y su hija

Por Redacción Política

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el acusado había sido contratado para realizar un recorrido de fletes. Sin embargo, una vez finalizado el viaje, no entregó la totalidad del dinero recaudado, abandonó el vehículo y, cuando la propietaria le reclamó, la intimidó con un arma blanca.

El informe sostuvo que el señalado fue imputado por la fiscal María Sofía Fuentes, de forma provisional y bajo los cargos de “retención indebida y amenazas con arma, en concurso real”, asimismo, desde la fiscalía se solicitó que el acusado permanezca detenido.

Cómo ocurrió: “perdió contacto de él y del camión”

La misma empleadora reveló que la contratación se realizó en noviembre pasado, gracias a recomendaciones. Sin embargo, tras el primer viaje perdió todo contacto y no supo nada del camión, ni del dinero que debía recaudar por los fletes.

Más tarde, encontró el transporte abandonado, cerrado, y sin llave en una playa de Colonia Santa Rosa, por tanto, la mujer se retiró y cuando regresó con las herramientas para abrir el rodado, halló al hombre en el interior, entonces ocurrió la mencionada agresión.

El personal policial se hizo presente, aprehendió al sujeto y secuestró el arma utilizada, mientras que desde la fiscalía se toman diversas medidas para esclarecer el hecho.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rolando Exequiel López Álvarez, condenado por el asesinato de jubilado Juan García. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia.

Entraron a la casa de un jubilado, lo ataron, lo amordazaron y murió de un infarto: les dieron 23 años de cárcel

Por Redacción Policiales
Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Se robaron una reja y un carrito de supermercado: los vieron por las cámaras y los detuvieron

Por Redacción Política
La exdirectora se robó una heladera y una cocina de un jardín de infantes

Investigan a una exdirectora jubilada que robó electrodomésticos de un jardín de infantes

Por Redacción Policiales
Las cámaras internas de la panadería registraron el momento en que una de las agresoras le arrebató el teléfono celular a la empleada tras golpearla.

Salieron del boliche y golpearon salvajemente a una panadera para robarle el celular: impactante video

Por Redacción Policiales