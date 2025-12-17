Robó el dinero recaudado y amenazó con un cuchillo a su jefa, todo en su primer día de trabajo

El sujeto había sido contratado para manejar un camión de fletes. Sin embargo, en la primera jornada laboral provocó un caos en la empresa.

Abandonó el camión, se dejó el dinero y amenazó a su jefa.

Un jujeño de 45 años fue imputado en Salta tras ser acusado de retener dinero y amenazar con un cuchillo a su empleadora en su primer día de trabajo como conductor de un camión. La extraña forma que eligió para comenzar su primera jornada laboral se dio en la ciudad de Colonia Santa Rosa.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el acusado había sido contratado para realizar un recorrido de fletes. Sin embargo, una vez finalizado el viaje, no entregó la totalidad del dinero recaudado, abandonó el vehículo y, cuando la propietaria le reclamó, la intimidó con un arma blanca.

El informe sostuvo que el señalado fue imputado por la fiscal María Sofía Fuentes, de forma provisional y bajo los cargos de “retención indebida y amenazas con arma, en concurso real”, asimismo, desde la fiscalía se solicitó que el acusado permanezca detenido.

Cómo ocurrió: “perdió contacto de él y del camión” La misma empleadora reveló que la contratación se realizó en noviembre pasado, gracias a recomendaciones. Sin embargo, tras el primer viaje perdió todo contacto y no supo nada del camión, ni del dinero que debía recaudar por los fletes.

Más tarde, encontró el transporte abandonado, cerrado, y sin llave en una playa de Colonia Santa Rosa, por tanto, la mujer se retiró y cuando regresó con las herramientas para abrir el rodado, halló al hombre en el interior, entonces ocurrió la mencionada agresión.

El personal policial se hizo presente, aprehendió al sujeto y secuestró el arma utilizada, mientras que desde la fiscalía se toman diversas medidas para esclarecer el hecho.