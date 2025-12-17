17 de diciembre de 2025 - 11:21

Desvalijaron el aula de informática de una escuela de San Martín: se llevaron 14 notebooks

El robo fue en la escuela Llaver, ubicada en uno de los barrios del norte de la ciudad de San Martín.

Gemini_Generated_Image_tjvlkmtjvlkmtjvl
Por Enrique Pfaab

En algún momento de la madrugada del martes, fue saqueada la sala de informática de la Escuela 4-167 Santiago Felipe Llaver, ubicada en el barrio Güemes, de San Martín. Por alguna razón que se investiga, el sereno del lugar no estaba presente en el edificio.

Leé además

Un perro mordió a un niño, el padre del menor fue a la casa del vecino y le dio dos tiros al animal

Un hombre le dio dos tiros al perro de su vecino luego de que mordiera a su hijo de 7 años

Por Redacción Policiales
La madre acusada de gastar el dinero de la fiesta de egresados pidió la eximición de prisión.

La madre que se gastó la plata de la fiesta de egresados dio la cara y pidió no ir presa

Por Redacción Policiales

Los ladrones lograron ingresar al aula después de forzar la cerradura de la puerta de ingreso.

escuela llaver
La escuela Santiago Felipe Llaver se ubica en el barrio G&uuml;emes.

La escuela Santiago Felipe Llaver se ubica en el barrio Güemes.

El edificio no cuenta con sistema de alarma ni cámaras, lo que permitió que el robo se perpetrara con total tranquilidad, ya que tampoco estaba el sereno del lugar, que debería estar cumpliendo funciones entre las 22.30 y las 5 de la mañana en el establecimiento.

La policía investiga el robo y sus circunstancias, mientras también hay una acción administrativa sobre el sereno de la escuela.

La escuela Llaver recibe a la población de niños de los barrios Güemes, Néstor Kirchner, Municipal y los Parrales, entre otros ubicados en el norte de la ciudad de San Martín. En esa zona también está ubicada la playa de secuestros, que sufrió varios incendios en los últimos meses.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La fiscal Antonella Córdoba. Gentileza Ministerio Público Fiscal de San Luis.

La Justicia ordenó bloquear en todo el país una app que crea desnudos con Inteligencia artificial

Por Oscar Guillén
Un hombre identificado como R.J.T., de 62 años, fue abordado por dos hombres que, bajo amenaza con un arma de fuego, le sustrajeron su auto Peugeot 307 y se dieron a la fuga.

Dos asaltos a mano armada en 30 minutos: lo bajaron del auto y el pánico de una madre y su hija

Por Redacción Política
Accidente a la salida del túnel Dique Potrerillos.

Una camioneta protagonizó un accidente a la salida del túnel Potrerillos

Por Redacción Policiales
Un grupo de vecinos golpeó a dos motochorros que intentaron robarle la cartera a una mujer.

Motochorros arrastraron a una mujer para robarle la cartera y los vecinos los enfrentaron a palos

Por Redacción Policiales