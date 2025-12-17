Desvalijaron el aula de informática de una escuela de San Martín: se llevaron 14 notebooks

El robo fue en la escuela Llaver, ubicada en uno de los barrios del norte de la ciudad de San Martín.

En algún momento de la madrugada del martes, fue saqueada la sala de informática de la Escuela 4-167 Santiago Felipe Llaver, ubicada en el barrio Güemes, de San Martín. Por alguna razón que se investiga, el sereno del lugar no estaba presente en el edificio.

Los desconocidos se llevaron 14 computadoras notebooks con sus respectivos cargadores.

Los ladrones lograron ingresar al aula después de forzar la cerradura de la puerta de ingreso.

escuela llaver La escuela Santiago Felipe Llaver se ubica en el barrio Güemes. El edificio no cuenta con sistema de alarma ni cámaras, lo que permitió que el robo se perpetrara con total tranquilidad, ya que tampoco estaba el sereno del lugar, que debería estar cumpliendo funciones entre las 22.30 y las 5 de la mañana en el establecimiento.

La policía investiga el robo y sus circunstancias, mientras también hay una acción administrativa sobre el sereno de la escuela.

La escuela Llaver recibe a la población de niños de los barrios Güemes, Néstor Kirchner, Municipal y los Parrales, entre otros ubicados en el norte de la ciudad de San Martín. En esa zona también está ubicada la playa de secuestros, que sufrió varios incendios en los últimos meses.