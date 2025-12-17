Desvalijaron el aula de informática de una escuela de San Martín: se llevaron 14 notebooks

En algún momento de la madrugada del martes, fue saqueada la sala de informática de la Escuela 4-167 Santiago Felipe Llaver, ubicada en el barrio Güemes, de San Martín. Por alguna razón que se investiga, el sereno del lugar no estaba presente en el edificio.
Los ladrones lograron ingresar al aula después de forzar la cerradura de la puerta de ingreso.
El edificio no cuenta con sistema de alarma ni cámaras, lo que permitió que elrobo se perpetrara con total tranquilidad, ya que tampoco estaba el sereno del lugar, que debería estar cumpliendo funciones entre las 22.30 y las 5 de la mañana en el establecimiento.
La policía investiga el robo y sus circunstancias, mientras también hay una acción administrativa sobre el sereno de la escuela.
La escuela Llaver recibe a la población de niños de los barrios Güemes, Néstor Kirchner, Municipal y los Parrales, entre otros ubicados en el norte de la ciudad de San Martín. En esa zona también está ubicada la playa de secuestros, que sufrió varios incendios en los últimos meses.