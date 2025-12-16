16 de diciembre de 2025 - 22:15

Motochorros arrastraron a una mujer para robarle la cartera y los vecinos los enfrentaron a palos

El ataque ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad en Buenos Aires. Los vecinos intervinieron para auxiliar a la víctima, pero los sospechosos lograron escapar antes de la llegada policial.

Un grupo de vecinos golpeó a dos motochorros que intentaron robarle la cartera a una mujer.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento intento de robo ocurrido en la localidad bonaerense de San Martín quedó registrado por cámaras de seguridad y se viralizó en redes sociales, luego de que un grupo de vecinos decidiera intervenir para auxiliar a una mujer que estaba siendo asaltada por motochorros. A pesar del accionar colectivo, los delincuentes lograron escapar antes de la llegada de la Policía.

El hecho se produjo el viernes por la tarde sobre la calle Benedetti, a pocos metros del Camino del Buen Ayre. La víctima se encontraba parada en una esquina cuando fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. Los asaltantes intentaron arrebatarle la cartera y, ante la resistencia de la mujer, la arrastraron desde la vereda hasta dejarla tendida en la calle.

Durante la huida, los motochorros realizaron una maniobra en U, pero perdieron el control del vehículo, chocaron contra un árbol y cayeron sobre la vereda. Pese al impacto, lograron reincorporarse y trataron de escapar corriendo.

Alertados por los gritos y la violencia del ataque, varios vecinos salieron de sus casas para intervenir ante la ausencia de una respuesta policial inmediata. Las imágenes muestran cómo algunos residentes utilizaron objetos domésticos para enfrentar a los delincuentes: uno de ellos bloqueó a un sospechoso con un secador de piso, mientras otro vecino usó una escoba para golpear e intentar inmovilizar al segundo agresor.

Incluso llegaron a quitar el asiento de la motocicleta para impedir que los ladrones pudieran volver a utilizarla. Mientras parte de los vecinos forcejeaba con los atacantes, otros se concentraron en asistir a la mujer, que permanecía en el asfalto visiblemente afectada por la agresión. Testigos señalaron que durante toda la secuencia se escucharon gritos y pedidos de auxilio.

Pese a haber sido retenidos por algunos segundos, los dos sospechosos lograron escapar antes de la llegada de la Policía. Desde el municipio indicaron que no se radicó la denuncia correspondiente, aunque el hecho fue puesto en conocimiento de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, a cargo del fiscal Favio Alberto Cardigonde.

La fiscalía dispuso la apertura de una investigación, tomó declaración a testigos y ordenó el análisis del material fílmico extraído de las cámaras de seguridad, que se convirtió en la principal evidencia para intentar identificar a los responsables del ataque.

Por Ignacio de la Rosa