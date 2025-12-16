Entraron a la casa de un jubilado, lo ataron, lo amordazaron y murió de un infarto: les dieron 23 años de cárcel

La justicia penal de Mendoza condenó hoy a dos hombres que asesinaron al jubilado Juan García Sepúlveda (77) , en su casa de Godoy Cruz , cuando ingresaron a robar, en agosto de 2024.

Escándalo en el Básquet: suspendieron la final entre Israelita Macabi y Godoy Cruz por cantos antisemitas

Con Mariano Toedtli como DT, el Tomba ya arma el "Operativo regreso"

Esta mañana, el juez Agustín Chacón le impuso la pena de 23 años y 6 meses de prisión a Martín Rolando Exequiel López Álvarez (34), y Lucas Leonel Díaz Pérez (24) durante un juicio abreviado en el cual, ambos se declararon culpables.

La dura pena fue acordada, previamente por el fiscal Gustavo Pirrello -en su primera intervención como Jefe de Fiscales, tras ser nombrado recientemente como Fiscal de Cámara Penal- y los defensores de los acusados, quienes convinieron la condena por el delito de homicidio en ocasión de robo .

El 18 de agosto de 2024, Juan García fue hallado sin vida y atado de pies y manos en el baño de su domicilio, ubicado en el barrio Esperanza III de Godoy Cruz. Uno de sus sobrinos fue quien llamó a la línea de emergencias 911 indicando que su tío estaba en el baño de su dúplex.

Cuando llegó la Policía encontró a García atado, amordazado y sin vida. Peritos de Policía Científica fueron desplazados al lugar para buscar huellas y no detectaron inicialmente en el cuerpo del jubilado golpes u otros signos de violencia.

El fisca Gustavo Pirrello, en su primera intervención como Jefe de Fiscales. Archivo.

El fisca Gustavo Pirrello solicitó una dura pena para el acusado del homicidio del "aguantadero". Archivo.

Por orden del fiscal de Homicidios Pirrello, el cadáver fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para determinar la causa de muerte. Como no tenía marcas visibles de ataque, se especuló que podría haber muerto por asfixia, ya que había sido amordazado con fuerza, o bien que haya fallecido tras sufrir un infarto al verse atado y no poder liberarse.

ADN y cámaras de Seguridad

En los primeros días de setiembre de año pasado, efectivos de la División Homicidios mientras montaban una vigilancia discreta de una vivienda precaria ubicada en el interior del sector 11 del barrio Campo Papa, observaron salir a dos sujetos de similares características físicas a los investigados.

Momentos después, les dieron la voz de alto y lograron su captura. Uno de ellos era Díaz Pérez. Al día siguiente, en el mismo barrio fue detenido López Álvarez.

ambos amordazaron y maniataron a la víctima, dejándola a su suerte, para luego sustraerle sus pertenencias.

De acuerdo a la investigación, los acusados robaron un televisor tipo tubo, un equipo de música tipo torre, un teléfono celular y varios elementos de valor. Luego huyeron a pie cargando todo lo robado.

Cayeron dos jóvenes por el crimen del jubilado hallado atado en su casa en Godoy Cruz. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia Inicialmente, cayeron dos jóvenes por el crimen del jubilado hallado atado en su casa en Godoy Cruz. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

López, junto a su novia, había vivido en la casa del barrio Esperanza III que pertenecía a Juan García y, algunas semanas antes del crimen fue desalojado. Este dato fue conocido por los investigadores desde el comienzo de la pesquisa.

Los sospechosos fueron filmados por algunas cámaras de seguridad de la zona. Además, se encontraron en la casa del anciano muestras de ADN que tras ser cotejadas con las de uno de los sospechosos, dieron un resultado positivo, según detallaron desde el Ministerio Público Fiscal.