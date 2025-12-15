Godoy Cruz confirmó a Mariano Toedtli como nuevo entrenador tras las elecciones

La victoria de José Mansur en las elecciones de Godoy Cruz Antonio Tomba despejó las dudas sobre el futuro institucional y deportivo del club mendocino. Tal como había anticipado durante la campaña, el dirigente avanzó de inmediato con la confirmación del cuerpo técnico que tendrá a su cargo el desafío de devolver al equipo a la Primera División .

En ese contexto, Mariano Toedtli fue oficializado como nuevo entrenador del Tomba para la próxima temporada de la Primera Nacional , una decisión que marca continuidad con una línea de trabajo ya conocida en el club y que apuesta a un perfil con experiencia en proyectos de largo plazo.

La confirmación llegó a través de los canales oficiales de la institución, donde se comunicó la incorporación del nuevo DT y la fecha de inicio de los trabajos con el plantel profesional: “¡Bienvenido, Mariano! Mariano Toedtli es el nuevo técnico de Godoy Cruz. El DT se sumará para dirigir los trabajos del plantel profesional este lunes” , publicaron desde la cuenta oficial del club.

Junto al anuncio del nuevo entrenador, Godoy Cruz también detalló la conformación del cuerpo técnico que lo acompañará durante la temporada. Según se informó oficialmente, los asistentes serán Mauro Conocciari y Lázaro Toedtli , mientras que el rol de preparador físico estará a cargo de Fernando Luciani . Además, Bruno Ferreyra se desempeñará como analista, y se sumarán profesionales que ya trabajan en la estructura del club.

La decisión de Mansur y su equipo de trabajo apunta a consolidar un proyecto integral que combine conocimiento del club, metodología moderna y continuidad en los procesos, aspectos que fueron parte del discurso del dirigente durante el período electoral.

Quién es Mariano Toedtli, el nuevo DT de Godoy Cruz

Mariano Toedtli es cordobés, tiene 49 años y conoce en profundidad la estructura de Godoy Cruz. Fue ayudante de campo de Gabriel Heinze durante su ciclo en el Tomba, una etapa que dejó una fuerte impronta futbolística en el club y que hoy vuelve a ser referencia para el nuevo proyecto.

Además de su paso por Mendoza, Toedtli integró el cuerpo técnico de Heinze en Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield, y también trabajó junto al entrenador en Atlanta United, de la MLS. En los últimos años, su objetivo fue dar el salto definitivo como entrenador principal, rol que ahora asumirá en una de las etapas más exigentes del club.

Su única experiencia previa como director técnico principal fue en Sarmiento de Leones, equipo de la provincia de Córdoba, antes de regresar al fútbol de elite desde un rol protagónico.

Su trayectoria como futbolista

Como jugador profesional, Mariano Toedtli tuvo una extensa carrera internacional. En Argentina defendió la camiseta de Huracán de Parque Patricios, mientras que en Europa jugó en Marítimo de Portugal, Salamanca, Sevilla, Recreativo de Huelva, Polideportivo Ejido y Cádiz, donde cerró su carrera.

Ese recorrido, sumado a su experiencia como asistente en equipos de alto rendimiento, fue uno de los factores valorados por la nueva conducción para confiarle la conducción del plantel en un torneo tan competitivo como la Primera Nacional.