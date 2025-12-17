17 de diciembre de 2025 - 08:42

Dos asaltos a mano armada en 30 minutos: lo bajaron del auto y el pánico de una madre y su hija

Ambos ilícitos ocurrieron anoche en Las Heras.

Un hombre identificado como R.J.T., de 62 años, fue abordado por dos hombres que, bajo amenaza con un arma de fuego, le sustrajeron su auto Peugeot 307 y se dieron a la fuga.

Foto:

Imagen ilustrativa / IA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Dos hechos delictivos ocurridos con pocos minutos de diferencia generaron preocupación este martes por la noche en el departamento de Las Heras, donde un hombre y una mujer fueron víctimas de asaltos a mano armada en la vía pública.

El primero de los episodios se registró alrededor de las 22:00 en la intersección de Olascoaga y Bufano. Allí, un hombre identificado como R.J.T., de 62 años, fue abordado por dos sujetos que, bajo amenaza con un arma de fuego, le sustrajeron su auto Peugeot 307 y se dieron a la fuga. El hecho quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Las Heras, que investiga lo sucedido.

Minutos más tarde, cerca de las 22:30, personal de la Comisaría 43 tomó intervención en un segundo asalto ocurrido en Boulogne Sur Mer y Padre Llorens, en inmediaciones de la plaza del barrio Sargento Cabral. En este caso, la víctima fue una mujer de 35 años, identificada como P.C.S., quien caminaba junto a su hija cuando fue interceptada por un sujeto armado. El delincuente la amenazó y le robó una mochila negra, un bolso blanco y un teléfono celular Motorola G52, para luego escapar del lugar.

Ambos hechos son investigados por la Oficina Fiscal de Las Heras, que trabaja para dar con los responsables.

