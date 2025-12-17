Dos asaltos a mano armada en 30 minutos: lo bajaron del auto y el pánico de una madre y su hija

Dos hechos delictivos ocurridos con pocos minutos de diferencia generaron preocupación este martes por la noche en el departamento de Las Heras, donde un hombre y una mujer fueron víctimas de asaltos a mano armada en la vía pública.
Ambos ilícitos ocurrieron anoche en Las Heras.
El primero de los episodios se registró alrededor de las 22:00 en la intersección de Olascoaga y Bufano. Allí, un hombre identificado como R.J.T., de 62 años, fue abordado por dos sujetos que, bajo amenaza con un arma de fuego, le sustrajeron su auto Peugeot 307 y se dieron a la fuga. El hecho quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Las Heras, que investiga lo sucedido.
Minutos más tarde, cerca de las 22:30, personal de la Comisaría 43 tomó intervención en un segundo asalto ocurrido en Boulogne Sur Mer y Padre Llorens, en inmediaciones de la plaza del barrio Sargento Cabral. En este caso, la víctima fue una mujer de 35 años, identificada como P.C.S., quien caminaba junto a su hija cuando fue interceptada por un sujeto armado. El delincuente la amenazó y le robó una mochila negra, un bolso blanco y un teléfono celular Motorola G52, para luego escapar del lugar.
Ambos hechos son investigados por la Oficina Fiscal de Las Heras, que trabaja para dar con los responsables.