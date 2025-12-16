Allanamientos en Las Heras: detuvieron a dos hombres buscados por un intento de asesinato

La policía detuvo en Las Heras a dos sujetos que era buscados por haber participado en el intento de asesinato ocurrido en ese departamento el 6 de diciembre pasado.

Rob Reiner y su hijo Nick habrían discutido en una fiesta en Los Ángeles previo al crimen: el motivo

Bajo vigilancia por suicidio: las fotos del arresto de Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres

Se trata de dos hombres que conducían un auto y una moto en los que se movilizó un sujeto no identificado que le dio tres balazos a un hombre en el barrio San Lorenzo de Las Heras.

En el primer procedimiento realizado en el barrio Plumerillo Norte, se logró detener a un sospechoso identificado como D. F. y se secuestraron 88 cartuchos calibre 9 mm, 07 cartuchos calibre 22 mm; dos cargadores de pistola calibre 9 mm, 1 cargador de pistola calibre 22 mm, una pistola Bersa calibre 22 y un teléfono celular del sospechoso, además de 7 plantas de cannabis sativa.

En tanto que en el allanamiento de una vivienda del barrio Covitrasa, se detuvo a M. U. y se le se secuestró su teléfono. También se hicieron allanamientos en viviendas de los barrios Santa Teresita, Dorrego y Sismo V, sin resultados.

Las armas secuestradas en Las Heras. Gentileza Ministerio de Seguridad.

En la tarde del 6 de diciembre pasado, aproximadamente a las 17:30 horas un sujeto no identificado que iba como acompañante en una moto, conducida por D.F., de 20 años de edad, detuvo su marcha en la calle Los Lapachos del barrio San Lorenzo frente a la manzana A casa 6 de Las Heras.

Allí se encuentran con Rodrigo Carlos Omar Herrera, quien se encontraba acompañado por Ángel Ariel Reyna y Franco Emanuel Álvarez Arias.

Allí el sujeto no identificado se baja de la moto y saca una pistola y dispara hacia las tres personas. Tres proyectiles hicieron blanco en Rodrigo Herrera, quien quedó gravemente herido.

Tras el ataque D. F, el conductor de la moto, desapareció del lugar en su vehículo, en tanto que el tirador, se subió a un Peugeot blanco conducido por M. U., de 22 años, quien había llegado al lugar para facilitar el escape del sujeto armado.