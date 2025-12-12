12 de diciembre de 2025 - 23:35

Acusan al esposo de una finalista de Miss Suiza de asesinarla, decapitarla y triturarla en una licuadora

La fiscalía presenta cargos por asesinato tras la conclusión de la investigación por el crimen ocurrido en Binningen en febrero de 2024.

Kristina Joksimovic fue asesinada por su esposo en 2024

Kristina Joksimovic fue asesinada por su esposo en 2024

Foto:

Por Redacción

La Fiscalía de Basilea-Campiña ha dado un paso decisivo en el caso que conmocionó a toda Suiza en 2024, tras el horrendo fallecimiento de Kristina Joksimovic, finalista del certamen Miss Suiza en 2013.

Leé además

Delfina Arambillet es una de los 40 jóvenes de todo el mundo seleccionados para participar del Foro Económico de Davos.

Cumbre de Davos 2026: quién es la única argentina elegida entre 40 jóvenes del mundo para participar

Por Bernarda García Centurión
marixa balli exploto al conocer la inclusion de yanina latorre a masterchef celebrity: sabe mentir...

Marixa Balli explotó al conocer la inclusión de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity: "Sabe mentir..."

Por Redacción Espectáculos

Después de algo más de un año de investigación, el esposo de la exreina de belleza, identificado como Thomas, ha sido acusado formalmente de homicidio por la Fiscalía local.

El crimen, que tuvo lugar en Binningen, cerca de la ciudad de Basilea, el 13 de febrero de 2024, se produjo cuando la modelo regresaba a su casa y su esposo, un hombre de 43 años y nacionalidad suiza, la agredió salvajemente, terminando con su vida.

La Fiscalía de Basilea-Campiña ha concluido la investigación penal sobre el presunto homicidio y ha presentado cargos por asesinato y alteración del orden público ante el Tribunal Penal de Basilea-Campiña.

Los resultados de la investigación penal presumen que el acusado asesinó a su esposa, quien tenía 38 años en el momento del crimen, en el domicilio que ambos compartían en Binningen.

Kristina Joksimovic

Los detalles del crimen

Este caso se volvió horroroso debido a los espeluznantes detalles que se conocieron sobre los actos posteriores al homicidio. Los medios de comunicación han informado que el marido de la modelo, tras asesinarla, habría procedido a desmembrar su cuerpo, y decapitarla.

Finalmente, se alega que Thomas pasó las extremidades de la víctima por una licuadora industrial, añadiendo químicos para lograr diluirlas.

Según las informaciones, el crimen habría podido quedar impune si no hubiera sido por el padre de Kristina, quien descubrió cabellos y parte de la piel de su hija en bolsas de basura, alertando inmediatamente a las autoridades.

Tras la alerta, Thomas fue detenido. Aunque en un principio el acusado alegó haber actuado en defensa propia, la Fiscalía lo ha acusado formalmente de homicidio.

Actualmente, el hombre de 43 años se encuentra detenido, y se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad en el Tribunal Penal. La fiscalía ha optado por no revelar más detalles sobre las circunstancias exactas del crimen.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La mujer detenida tras el robo del barco causó grandes daños en la estructura del puente, un monumento del siglo XVI. 

Una mujer se robó un barco en Venecia y lo chocó contra el puente histórico de Rialto: quedó presa

Por Redacción Mundo
Un policía de Nueva York salvó a una bebé

Un policía de Nueva York se convirtió en héroe tras salvar la vida de un bebé que se ahogaba

Por Redacción Mundo
En las imágenes de la cámara de seguridad, se observa cómo el individuo se acerca a un hombre con una camisa blanca.

Un condenado por abusar y matar a un niño de 9 años fue asesinado en la calle a plena luz del día

Por Redacción Mundo
La influencer canadiense Mary Magdalene, conocida por su adicción a las cirugías estéticas, fue encontrada muerta el 9 de diciembre.

Murió a los 33 años la influencer Mary Magdalene tras caer desde un balcón en Tailandia

Por Redacción Mundo