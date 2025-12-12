Acusan al esposo de una finalista de Miss Suiza de asesinarla, decapitarla y triturarla en una licuadora

La Fiscalía de Basilea-Campiña ha dado un paso decisivo en el caso que conmocionó a toda Suiza en 2024, tras el horrendo fallecimiento de Kristina Joksimovic , finalista del certamen Miss Suiza en 2013.

Después de algo más de un año de investigación, el esposo de la exreina de belleza, identificado como Thomas, ha sido acusado formalmente de homicidio por la Fiscalía local.

El crimen , que tuvo lugar en Binningen, cerca de la ciudad de Basilea, el 13 de febrero de 2024, se produjo cuando la modelo regresaba a su casa y su esposo, un hombre de 43 años y nacionalidad suiza, la agredió salvajemente, terminando con su vida.

La Fiscalía de Basilea-Campiña ha concluido la investigación penal sobre el presunto homicidio y ha presentado cargos por asesinato y alteración del orden público ante el Tribunal Penal de Basilea-Campiña.

Los resultados de la investigación penal presumen que el acusado asesinó a su esposa, quien tenía 38 años en el momento del crimen, en el domicilio que ambos compartían en Binningen.

Kristina Joksimovic

Los detalles del crimen

Este caso se volvió horroroso debido a los espeluznantes detalles que se conocieron sobre los actos posteriores al homicidio. Los medios de comunicación han informado que el marido de la modelo, tras asesinarla, habría procedido a desmembrar su cuerpo, y decapitarla.

Finalmente, se alega que Thomas pasó las extremidades de la víctima por una licuadora industrial, añadiendo químicos para lograr diluirlas.

Según las informaciones, el crimen habría podido quedar impune si no hubiera sido por el padre de Kristina, quien descubrió cabellos y parte de la piel de su hija en bolsas de basura, alertando inmediatamente a las autoridades.

Tras la alerta, Thomas fue detenido. Aunque en un principio el acusado alegó haber actuado en defensa propia, la Fiscalía lo ha acusado formalmente de homicidio.

Actualmente, el hombre de 43 años se encuentra detenido, y se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad en el Tribunal Penal. La fiscalía ha optado por no revelar más detalles sobre las circunstancias exactas del crimen.