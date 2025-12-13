Feroz pelea callejera entre mujeres en Las Heras: dos heridas y una detenida

El hecho ocurrió en el barrio Belgrano. Dos personas fueron heridas por disparos de arma de fuego.

Una pelea callejera entre mujeres ocurrido en la madrugada del sábado 13 de diciembre de 2025 por la noche dejó como saldo a dos personas heridas por disparos de arma de fuego en el barrio Belgrano del departamento de Las Heras. El episodio se produjo cerca de las 21.54 del viernes, en plena vía pública.

Policia Rural Gobierno de Mendoza El hecho generó una rápida respuesta policial tras varios llamados al sistema de emergencias que alertaron sobre detonaciones y personas lesionadas.

Los detalles de la pelea De acuerdo con la información oficial, el conflicto se habría originado en el marco de una disputa entre familias de la zona, situación que escaló hasta el uso de un arma de fuego. Como consecuencia del ataque, dos mujeres identificadas como B. L. R., de 30 años, y S. M. F., de 34, resultaron heridas en los miembros inferiores. La gravedad del hecho motivó la intervención inmediata de efectivos de la Comisaría 36°, quienes arribaron al lugar para asegurar la escena y asistir a las víctimas.

Megaoperativo policial en el oeste del Gran Mendoza Gentileza / X @radiomitremza El traslado de las heridas - Una de las mujeres lesionadas fue trasladada de urgencia al Hospital Carrillo, donde recibió las primeras atenciones médicas. Debido a la complejidad de la herida, fue posteriormente derivada al Hospital Lagomaggiore, donde se constató que presentaba una herida de arma de fuego en la pierna izquierda. Su estado de salud quedó bajo observación médica, mientras se evaluaba la evolución del cuadro clínico.