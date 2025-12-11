Se quedó sin nafta en Las Heras, se fue caminando hasta la estación pero lo asaltaron y le robaron todo

La víctima se había quedado sin combustible en el Barrio Tamarindo y caminaba hacia la estación de servicios de Jocolí fue sorprendido por dos delincuentes armados.

Se quedó sin nafta en Las Heras, se fue caminando hasta la estación pero lo asaltaron

Un hombre de 29 años fue asaltado anoche en Las Heras cuando se dirigía a una estación de servicio en busca de combustible. El hecho ocurrió cerca de las 22:40, en la zona de calle Omar Castillo y el Lateral del Acceso Norte, según informó la Comisaría 36.

La víctima, identificada como A.A.R., se había quedado sin combustible en el Barrio Tamarindo y caminaba hacia la estación de servicios de Jocolí para conseguir un bidón. En ese trayecto fue sorprendido por dos delincuentes armados.

Los sujetos lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron una billetera con $150.000, un teléfono celular Redmi y su licencia de conducir. Tras el robo, los ladrones lograron darse a la fuga.