11 de diciembre de 2025

Se quedó sin nafta en Las Heras, se fue caminando hasta la estación pero lo asaltaron y le robaron todo

La víctima se había quedado sin combustible en el Barrio Tamarindo y caminaba hacia la estación de servicios de Jocolí fue sorprendido por dos delincuentes armados.

Foto:

Imagen ilustrativa / IA
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 29 años fue asaltado anoche en Las Heras cuando se dirigía a una estación de servicio en busca de combustible. El hecho ocurrió cerca de las 22:40, en la zona de calle Omar Castillo y el Lateral del Acceso Norte, según informó la Comisaría 36.

La víctima, identificada como A.A.R., se había quedado sin combustible en el Barrio Tamarindo y caminaba hacia la estación de servicios de Jocolí para conseguir un bidón. En ese trayecto fue sorprendido por dos delincuentes armados.

Los sujetos lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron una billetera con $150.000, un teléfono celular Redmi y su licencia de conducir. Tras el robo, los ladrones lograron darse a la fuga.

La Oficina Fiscal 2 quedó a cargo de la investigación.

