Ocurrió en la siesta de este lunes. Se cree que la víctima habría intentado colgarse del servicio eléctrico.

Un hombre murió tras caer de un poste de luz en Las Heras - Imagen ilustrativa / Orlando Pelichotti

Una alerta a la línea de emergencias 911 dio aviso de la presencia de un sujeto en la vía pública, que aparentemente se habría caído de un poste de luz en Las Heras. Personal policial arribó al lugar y constató que la persona yacía sin vida tendido en la calzada.

De averiguaciones practicadas, la Policía estableció que la víctima habría intentado colgarse de la luz. Además, por razones que se tratan establecer la víctima perdió el equilibrio cayendo al vacío de unos 6 metros aproximadamente de altura.

El hecho ocurrió hoy en calle San Martin y Paraguay, Las Heras, a las 13.20. La víctima fatal fue identificada como Esteban Villegas, de 34 años.

Ahora las actuaciones están a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras.