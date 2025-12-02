Villavicencio: 25 años de una reserva de gestión privada modelo

Entre autoridades provinciales, directivos de Aguas de Origen , científicos, guardaparques y miembros de la comunidad, el acto del 25º aniversario de la Reserva Natural Villavicencio combinó balance, reconocimientos y una mirada de futuro sobre un territorio que hoy es sinónimo de conservación, turismo regenerativo, educación ambiental y desarrollo local sostenible.

Con la conducción de Mariana Di Leo , el acto oficial se desarrolló en la Reserva , en el departamento de Las Heras , ante la presencia de autoridades locales y provinciales, representantes de Aguas de Origen (alianza entre CCU Argentina y Danone), equipos técnicos, guardaparques y colaboradores históricos.

La primera en tomar la palabra fue Silvina Giudici , directora de la Reserva Natural Villavicencio y de la Fundación Villavicencio, Danone, quien recordó el carácter singular del área: una reserva de gestión privada que decidió ir “un paso más allá que el de la sustentabilidad” para enfocarse en el cuidado de la biodiversidad, una de las claves del cambio climático.

“Transformamos un paisaje en un modelo, y un compromiso en una red que une ciencia, comunidad, empresa y naturaleza. El desafío para los próximos 25 años es seguir construyendo este camino”, subrayó Giudici, agradeciendo especialmente al equipo de la Reserva, a los socios estratégicos y a las instituciones de investigación como Conicet.

Silvina Giudici, directora de la Reserva Natural Villavicencio, se emocionó al repasar los hitos de estos 25 años de conservación y trabajo en equipo.

La Reserva Natural Villavicencio no solo resguarda fauna y flora; también protege el paisaje cultural de la Ruta Provincial 52, las nacientes que han abastecido de agua a los mendocinos por más de 120 años y un patrimonio histórico asociado a la marca Villavicencio.

En este sentido, Giudici subrayó la importancia de cuidar el área de donde surgen las materias primas, integrando a la empresa, la ciencia y la comunidad en una misma visión de largo plazo: “Cuidar el agua, cuidar el paisaje y cuidar la experiencia turística única que Villavicencio representa para Mendoza y para el país”.

En el tramo central del acto se realizaron reconocimientos a quienes acompañaron el proyecto desde sus inicios: Roberto Tobares, guardaparque desde la creación de la reserva y próximo a jubilarse; el grupo de científicos que ha contribuido a generar conocimiento sobre el área; y José María Muñoz, ilustrador de la biodiversidad de Villavicencio, cuyo trabajo ayuda a acercar la fauna y la flora al público general.

Aniversario Reserva Villav- Foto autoridades 5 Momento de reconocimiento a los colaboradores de la Reserva Natural Villavicencio, por su aporte clave en la consolidación de este proyecto de conservación. Daniel Caballero/ Los Andes

Aniversario Reserva Villav- Foto autoridades 9 El equipo de guardaparques, emocionado el reconocimiento a su labor durante el evento. Daniel Caballero/ Los Andes

Aniversario Reserva Villav- Foto autoridades 6 Aplausos y emoción en la mención especial a Roberto Tobares, histórico colaborador de la Reserva, próximo a jubilarse tras años de compromiso. Daniel Caballero/ Los Andes

Una reserva privada que se volvió modelo

Creada hace 25 años como Área Natural Protegida, la Reserva Natural Villavicencio logró consolidar un modelo de gestión pionero que integra conservación, investigación, educación ambiental y articulación con la comunidad.

Los números hablan por sí solos: más de 15 años sin incendios forestales; 91% de reducción de residuos; y 70% de sustentabilidad económica (cada ingreso de dinero es reinvertido en restauración, manejo y mejora del área).

Cabe aclarar que, en 2017, la Reserva fue incluida en la Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia y, ese mismo año, fue declarada Sitio Ramsar, en reconocimiento a a la importancia de los humedales que integran la cuenca del río Mendoza y su trabajo de protección y regeneración.

La Reserva alberga más de 500 especies de biodiversidad y, desde 2020, forma parte de la Red estratégica de conservación del Cóndor Andino en Mendoza junto a la Fundación Bioandina. Además, en coordinación con la Asociación Gato Andino (AGA), se realiza un monitoreo permanente de esta especie en riesgo. La colocación de "cámaras trampa" permitió confirmar la presencia del gato andino en el área de Paramillos, uno de los hitos científicos recientes más celebrados por el equipo.

Conservación activa: ciencia, turismo regenerativo y comunidad

El trabajo diario del cuerpo de guardaparques y del área técnica sostiene un sistema de monitoreo permanente para minimizar el impacto sobre los ambientes: control de especies exóticas invasoras, vigilancia territorial, prohibición de caza y extracción de flora, prevención de incendios y regulación del ganado extensivo.

En paralelo, Villavicencio fue consolidando un concepto de turismo regenerativo y de bajo impacto: la experiencia del visitante se diseña para disfrutar del paisaje, pero también para comprender el valor del patrimonio natural y cultural. Cada ingreso proveniente de la actividad turística se reinvierte en restauración, mantenimiento de senderos, investigación y programas educativos.

Por año, la Reserva recibe más de 100.000 turistas y más de 5.000 estudiantes, que participan en el Programa de Visitas Educativas, declarado de interés educativo provincial. Allí se trabaja sobre recursos naturales, sensibilización ambiental y herramientas concretas para cuidar el entorno. Además, se realizan más de 12 prácticas formativas por año para futuros profesionales y más de 20 investigaciones científicas activas.

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, destacó el impacto territorial del proyecto: el empleo directo generado por la Fundación, la red de proveedores y prestadores locales, y el rol de la Reserva como motor de turismo y desarrollo para el departamento. “Los que trabajan a diario lo hacen con pasión y compromiso. Queremos felicitarlos por soñar en grande y reafirmar el acompañamiento del municipio para seguir trabajando de forma mancomunada”, señaló.

Aniversario Reserva Villav- Foto autoridades 3 El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, agradeció la gestión de la Reserva y destacó su impacto en el desarrollo turístico y ambiental del departamento. Daniel Caballero/ Los Andes

De política pública a modelo para otras áreas protegidas

A su turno, el gobernador Alfredo Cornejo enmarcó el aniversario en una historia de políticas públicas que se sostienen en el tiempo. Recordó que, a comienzos de los años 2000, en un contexto de fuerte deterioro económico, la provincia tomó la decisión de avanzar en la creación y sostenimiento de áreas naturales protegidas.

“Celebramos una política pública de hace 25 años y el logro de tener una reserva de gestión privada que trasciende las fronteras de la provincia. Nos encantaría poder copiar este modelo y transferirlo a otras áreas; aspiramos a sostener espacios protegidos tomando como referencia los buenos ejemplos que existen en el mundo”, afirmó, al tiempo que agradeció a la compañía y a los trabajadores “que mantienen, todos los días, un área ejemplar”.

Aniversario Reserva Villav- Foto autoridades 4 Alfredo Cornejo subrayó en su discurso el modelo de gestión de la Reserva Natural Villavicencio como ejemplo a seguir para otras áreas protegidas del país. Daniel Caballero/ Los Andes

En octubre de este año, la Reserva volvió a posicionarse en la agenda internacional al participar del Congreso Mundial de la Naturaleza, organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Allí, Villavicencio fue la única representante argentina en el contexto de la Lista Verde, compartiendo su experiencia de gestión y conservación ante gobiernos, científicos y líderes ambientales de todo el mundo.

Aniversario Reserva Villav- Foto autoridades 7 Autoridades locales y representantes de Aguas de Origen acompañaron el acto oficial por los 25 años de la Reserva Natural Villavicencio. Daniel Caballero/ Los Andes

Aniversario Reserva Villav- Foto autoridades 8 Presencia institucional de autoridades provinciales y de Aguas de Origen, en una celebración que refuerza el vínculo entre empresa, comunidad y naturaleza. Daniel Caballero/ Los Andes

Protagonistas de los 25 años de Villavicencio

Entre autoridades provinciales, directivos de Aguas de Origen, científicos, guardaparques y miembros de la comunidad, el acto combinó balance, reconocimientos y una mirada de futuro sobre un territorio que hoy es sinónimo de conservación, turismo regenerativo, educación ambiental y desarrollo local sostenible.

Reviví la celebración en imágenes: recorré la galería completa de autoridades, equipos y comunidad que dijeron presente en los 25 años de la Reserva Villavicencio.

Aniversario Reserva Villav- Foto Sociales 1 El gobernador Alfredo Cornejo, Silvina Giudici, el intendente Francisco Lo Presti y autoridades de Aguas de Origen, juntos en la foto central del aniversario. Daniel Caballero/ Los Andes

Aniversario Reserva Villav- Foto Sociales 2 Alfredo Cornejo compartió un momento distendido con directivos de Aguas de Origen, durante la celebración por los 25 años de la Reserva Villavicencio. Daniel Caballero/ Los Andes

Aniversario Reserva Villav- Foto Sociales 3 Parte del equipo de la Reserva Natural Villavicencio celebró el 25° aniversario con orgullo por la tarea sostenida de conservación y educación ambiental. Daniel Caballero/ Los Andes

Aniversario Reserva Villav- Foto Sociales 4 Los guardaparques de la Reserva, protagonistas silenciosos del cuidado diario del área protegida, posaron frente a los paisajes de Villavicencio. Daniel Caballero/ Los Andes

Aniversario Reserva Villav- Foto Sociales 5 La reina de Las Heras, Rocío Molina, se sumó a la celebración de un aniversario clave para el patrimonio natural del departamento. Daniel Caballero/ Los Andes

Aniversario Reserva Villav- Foto Sociales 6 La música en vivo acompañó el brindis y le pone clima festivo a un aniversario que marca un hito para la conservación en Mendoza. Daniel Caballero/ Los Andes

Aniversario Reserva Villav- Foto Sociales 7 Parte del staff de la Reserva dijo presente en el evento, reafirmando el compromiso colectivo que sostiene este modelo de gestión privada. Daniel Caballero/ Los Andes

Aniversario Reserva Villav- Foto Sociales 8 Andrés “Peti” Lombardi y Fabián “Oso” Tello compartieron la celebración en Villavicencio, en una jornada que unió autoridades, equipos y comunidad. Daniel Caballero/ Los Andes