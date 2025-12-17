La madre que se gastó la plata de la fiesta de egresados dio la cara y pidió no ir presa

La madre denunciada en Eldorado, Misiones por haberse gastado el dinero de la fiesta de egresados pidió este martes la eximición de prisión a través de su abogado defensor. La presentación se realizó ante el Juzgado de Instrucción N° 2 de esa ciudad y busca evitar su detención mientras continúa la investigación.

El defensor Matías Sotelo solicitó que Romina Enríquez permanezca en libertad durante el proceso y adjuntó un certificado psiquiátrico que recomienda reposo médico. El documento fue emitido por una profesional de la salud y cuenta con validación de la Policía de Misiones .

Desde la defensa aseguraron que la mujer no se encuentra prófuga y que permanece en su domicilio junto a sus hijos. “La señora no está evadiendo a la Justicia”, sostuvo Sotelo, quien además confirmó que Enríquez ya fue notificada formalmente sobre la instrucción de la causa.

La denuncia penal fue presentada por padres de alumnos de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 y describe un perjuicio económico inicial de 17 millones de pesos , pero los denunciantes no descartan que la cifra sea mayor. Según consta en la causa, Enríquez formaba parte de la comisión organizadora y tenía a su cargo la administración de los fondos recaudados durante todo el año.

De acuerdo con la investigación, el dinero no fue utilizado para pagar a los proveedores ni al salón contratado . El faltante se detectó el mismo día del evento, cuando se confirmó que solo se había abonado una seña .

En el marco de la causa, ya declararon varios padres y el propietario del salón, quienes aportaron comprobantes y documentación. Según trascendió, la acusada habría reconocido que gastó el dinero en el casino de Eldorado y manifestó que padece ludopatía, aunque algunos damnificados pusieron en duda esa versión.

"No creemos que se trate solo de una enfermedad. Se sospecha que pudo haber usado la plata para otra cosa", señaló una de las madres afectadas.

A pesar de la situación, la fiesta de egresados finalmente se realizó gracias a un acuerdo de último momento entre los padres, los dueños del salón y la intervención del municipio, que permitió reorganizar el evento y evitar que los alumnos perdieran su celebración.