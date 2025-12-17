Un hombre le dio dos tiros al perro de su vecino luego de que mordiera a su hijo de 7 años

Un hombre le disparó dos veces a un perro , luego que el animal se escapara de su casa, en Guaymallén, y mordiera a su hijo, un niño de 7 años.

El hecho se registró el martes por la tarde, en la calle Pedro Goyena y exigió la intervención de personal de la comisaría 44 de Guaymallén, según informaron oficialmente.

Cerca de las 19. 15, ingresó un llamado de auxilio al 911, alertando que un perro había mordido a un menor y que se habían producido disparos.

Cuando los uniformados llegaron al lugar entrevistaron a C.C.G (48), la dueña de can, que explicó que se le había escapado el perro y había mordido a un niño. Minutos más tarde había llegado a su casa el padre del chico, la empujó y le disparó dos veces al animal y luego se fue el lugar.

Los policías fueron a la casa del tirador –identificado como G.D.R (39) -y constataron que se había ido al hospital Notti para que asistieron al niño.

Siguiendo con el procedimiento, lograron dar el arma utilizada que estaba en la casa de un vecino y que por orden de la Fiscalía de Guaymallén fue secuestrada y, además ordenó que fuera citado el agresor del perro.

Por otro lado se constató que el animal presentaba heridas de arma de fuego en el cuello y en una de sus patas delanteras, pero estaba con vida.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron que el chico tiene 7 años y que fue asistido en el Hospital Notti, encontrándose fuera de peligro.