Vendían termos de la marca más famosa, pero eran truchos: hay cuatro detenidos por contrabando

Cuatro jóvenes fueron detenidos tras ser acusados de integrar una organización dedicada al contrabando y la venta de termos y vasos térmicos apócrifos . El operativo se llevó a cabo en los partidos bonaerenses de San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz.

Según información de fuentes oficiales a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los productos se ofrecían a través de redes sociales como TikTok y MarketPlace de Facebook. Los productos se vendían a precios muy por debajo del valor original , y buscaban imitar el diseño de los artículos de la reconocida marca estadounidense Stanley.

Efectivos de la Dirección de Investigaciones Delitos Complejos comenzaron las pesquisas y l ocalizaron a una pareja, cuyas nombres son Andrés Arufe y Ariana Nahir Zavaliche, quienes se encargaban de difundir las ventas en las plataformas y promocionarlos en dos locales de San Miguel.

Los artículos ingresaron al territorio nacional de manera ilegal, por lo que se constituía un incumplimiento a la ley nacional 22.362 (Ley Nacional de Marcas y Designaciones) e infracción a la ley 22.415 (Código Aduanero), y las compras se realizaban de manera online.

Otros dos implicados , identificados como Pablo Emanuel Capdevila, de 38 años, y Mbaye Assel, de 21, eran los responsables de otros tres inmuebles, ubicados en la localidad de Grand Bourg y San Miguel, los cuales contaban con un depósito y mercadería falsa exhibida al público.

El magistrado interventor dispuso la libertad de los arrestados tras la realización de los operativos.

Los artículos de contrabando provenían de Brasil

En este contexto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero concedió cinco órdenes de allanamiento mediante las que se incautaron 2.912 termos, 810 vasos térmicos, 396 jarras, 197 mates y 111 bombillas, todos ellos con un valor de mercado que asciende a $107.000.000.

Los objetos fueron importados desde Brasil y carecían de los certificados sanitarios pertinentes, lo que conforma un riesgo para la salud, mientras que en los comercios se detectaron seis empleados informales que trabajaban en los sectores de atención al público y depósito, unas 8 horas diarias por un sueldo promedio de $650.000.