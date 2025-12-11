11 de diciembre de 2025 - 10:20

Coto suma productos Stanley importados: cuánto salen y qué propone H&M en sus góndolas

Coto amplía su oferta con productos Stanley al precio oficial y refuerza su alianza con H&M, que ya exhibe indumentaria en seis locales del supermercado.

Las góndolas de Coto sumaron termos y botellas Stanley con valores idénticos a la web oficial.

Las góndolas de Coto sumaron termos y botellas Stanley con valores idénticos a la web oficial.

Por Melisa Sbrocco

Coto avanza con una estrategia que gana espacio en el retail argentino, sumando marcas internacionales en un escenario de mayor apertura a los importados y cambios en los hábitos de compra. Tras el ingreso de H&M, la cadena ahora integró artículos Stanley a sus góndolas, una marca que mantiene un público leal y atento a precios.

Este movimiento acompaña una tendencia general del sector, donde los supermercados reorganizan exhibiciones, amplían categorías premium y buscan captar a consumidores que priorizan calidad y disponibilidad. La propuesta apunta a reforzar la presencia de productos de alto interés dentro de Coto.

La estrategia del supermercado apunta a captar consumo con marcas internacionales de alta demanda.

La estrategia del supermercado apunta a captar consumo con marcas internacionales de alta demanda.

Los productos Stanley que ya se consiguen en Coto

La incorporación de artículos Stanley replica la dinámica de grandes supermercados estadounidenses, donde estas líneas se ubican en sectores de camping o botellas térmicas y se agotan con rapidez. En el sitio online de Coto figuran alrededor de 14 opciones con valores idénticos a los de la web oficial de Stanley Argentina. Los artículos disponibles incluyen:

  • Botella All Day Slim Gris 591 ml $99.999

  • Botella All Day Slim Negra 354 ml $100.000

  • Botella Flipstraw Negra 750 ml $110.000

  • Botella Flipstraw Blanca 750 ml $110.000

  • Vaso Tumb Flipstraw Gris 591 ml $100.000

  • Vaso Tumb Flipstraw Rose 591 ml $100.000

  • Bombilla Spoon Negra $40.000

  • Mate Negro 236 ml $65.000

  • Termo Mate Sistem Cream 800 ml $136.000

  • Termo Mate Sistem Negro 800 ml $136.000

  • Termo Adventure Blanco 750 ml $108.000

  • Termo Adventure Negro 750 ml $108.000

  • Termo con manija y tapa Negro 950 ml $130.000

  • Termo con manija y tapa Silver 950 ml $130.000

Los nuevos termos Stanley incluyen modelos Adventure, Mate Sistem y Flipstraw en m&uacute;ltiples colores.

Los nuevos termos Stanley incluyen modelos Adventure, Mate Sistem y Flipstraw en múltiples colores.

La movida replica la estrategia que usan grandes cadenas en Estados Unidos, donde estos productos se encuentran en supermercados como Walmart y Target o en tiendas deportivas como Dick’s Sporting Goods. Pero es importante destacar que los precios son iguales a los de la web oficial de Stanley Argentina.

Cómo avanza la presencia de H&M en los locales de Coto

El desembarco de H&M en Argentina dentro de los locales de Coto acompaña otra etapa del reordenamiento del retail local. La marca sueca ya exhibe su ropa en seis tiendas ubicadas en Abasto, Ciudadela, Tortuguitas, Moreno, Mar del Plata y Nordelta. Las prendas estarán presentes durante la temporada de verano 2026 con stock limitado.

La alianza continuará el resto del año con propuestas para hombre y niños, enfocada en un consumidor que realiza compras puntuales y prioriza accesibilidad. El contexto acompaña, ya que las importaciones de bienes de consumo registraron un crecimiento del 237% en octubre de 2025, impulsado por la actividad online.

Los relevamientos muestran que los pantalones rondan los $50.000, las camisas $40.000 y las remeras parten de $20.000, un posicionamiento que mantiene competitiva a H&M dentro del universo de marcas internacionales disponibles en supermercados locales.

