Coto suma productos Stanley importados: cuánto salen y qué propone H&M en sus góndolas

Coto avanza con una estrategia que gana espacio en el retail argentino, sumando marcas internacionales en un escenario de mayor apertura a losimportados y cambios en los hábitos de compra. Tras el ingreso de H&M, la cadena ahora integró artículos Stanley a sus góndolas, una marca que mantiene un público leal y atento a precios.
Este movimiento acompaña una tendencia general del sector, donde los supermercados reorganizan exhibiciones, amplían categorías premium y buscan captar a consumidores que priorizan calidad y disponibilidad. La propuesta apunta a reforzar la presencia de productos de alto interés dentro de Coto.
Los productos Stanley que ya se consiguen en Coto
La incorporación de artículos Stanley replica la dinámica de grandes supermercados estadounidenses, donde estas líneas se ubican en sectores de camping o botellas térmicas y se agotan con rapidez. En el sitio online de Coto figuran alrededor de 14 opciones con valores idénticos a los de la web oficial de Stanley Argentina. Los artículos disponibles incluyen:
Botella All Day Slim Gris 591 ml $99.999
Botella All Day Slim Negra 354 ml $100.000
Botella Flipstraw Negra 750 ml $110.000
Botella Flipstraw Blanca 750 ml $110.000
Vaso Tumb Flipstraw Gris 591 ml $100.000
Vaso Tumb Flipstraw Rose 591 ml $100.000
Bombilla Spoon Negra $40.000
Mate Negro 236 ml $65.000
Termo Mate Sistem Cream 800 ml $136.000
Termo Mate Sistem Negro 800 ml $136.000
Termo Adventure Blanco 750 ml $108.000
Termo Adventure Negro 750 ml $108.000
Termo con manija y tapa Negro 950 ml $130.000
Termo con manija y tapa Silver 950 ml $130.000
La movida replica la estrategia que usan grandes cadenas en Estados Unidos, donde estos productos se encuentran en supermercados como Walmart y Target o en tiendas deportivas como Dick’s Sporting Goods. Pero es importante destacar que los precios son iguales a los de la web oficial de Stanley Argentina.
Cómo avanza la presencia de H&M en los locales de Coto
El desembarco de H&M en Argentina dentro de los locales de Coto acompaña otra etapa del reordenamiento del retail local. La marca sueca ya exhibe su ropa en seis tiendas ubicadas en Abasto, Ciudadela, Tortuguitas, Moreno, Mar del Plata y Nordelta. Las prendas estarán presentes durante la temporada de verano 2026 con stock limitado.
La alianza continuará el resto del año con propuestas para hombre y niños, enfocada en un consumidor que realiza compras puntuales y prioriza accesibilidad. El contexto acompaña, ya que las importaciones de bienes de consumo registraron un crecimiento del 237% en octubre de 2025, impulsado por la actividad online.
Los relevamientos muestran que los pantalones rondan los $50.000, las camisas $40.000 y las remeras parten de $20.000, un posicionamiento que mantiene competitiva a H&M dentro del universo de marcas internacionales disponibles en supermercados locales.