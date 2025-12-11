Coto suma productos Stanley importados: cuánto salen y qué propone H&M en sus góndolas

Coto amplía su oferta con productos Stanley al precio oficial y refuerza su alianza con H&M, que ya exhibe indumentaria en seis locales del supermercado.

Las góndolas de Coto sumaron termos y botellas Stanley con valores idénticos a la web oficial.

Coto avanza con una estrategia que gana espacio en el retail argentino, sumando marcas internacionales en un escenario de mayor apertura a los importados y cambios en los hábitos de compra. Tras el ingreso de H&M, la cadena ahora integró artículos Stanley a sus góndolas, una marca que mantiene un público leal y atento a precios.

Este movimiento acompaña una tendencia general del sector, donde los supermercados reorganizan exhibiciones, amplían categorías premium y buscan captar a consumidores que priorizan calidad y disponibilidad. La propuesta apunta a reforzar la presencia de productos de alto interés dentro de Coto.

Coto (2) La estrategia del supermercado apunta a captar consumo con marcas internacionales de alta demanda. Los productos Stanley que ya se consiguen en Coto La incorporación de artículos Stanley replica la dinámica de grandes supermercados estadounidenses, donde estas líneas se ubican en sectores de camping o botellas térmicas y se agotan con rapidez. En el sitio online de Coto figuran alrededor de 14 opciones con valores idénticos a los de la web oficial de Stanley Argentina. Los artículos disponibles incluyen:

Botella All Day Slim Gris 591 ml $99.999

Botella All Day Slim Negra 354 ml $100.000

Botella Flipstraw Negra 750 ml $110.000

Botella Flipstraw Blanca 750 ml $110.000

Vaso Tumb Flipstraw Gris 591 ml $100.000

Vaso Tumb Flipstraw Rose 591 ml $100.000

Bombilla Spoon Negra $40.000

Mate Negro 236 ml $65.000

Termo Mate Sistem Cream 800 ml $136.000

Termo Mate Sistem Negro 800 ml $136.000

Termo Adventure Blanco 750 ml $108.000

Termo Adventure Negro 750 ml $108.000

Termo con manija y tapa Negro 950 ml $130.000

Pero es importante destacar que los precios son iguales a los de la web oficial de Stanley Argentina.

Cómo avanza la presencia de H&M en los locales de Coto El desembarco de H&M en Argentina dentro de los locales de Coto acompaña otra etapa del reordenamiento del retail local. La marca sueca ya exhibe su ropa en seis tiendas ubicadas en Abasto, Ciudadela, Tortuguitas, Moreno, Mar del Plata y Nordelta. Las prendas estarán presentes durante la temporada de verano 2026 con stock limitado.