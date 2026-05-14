Hoy publican la inflación de abril: expectativa por una desaceleración

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) dará a conocer este jueves a las 16 la inflación registrada en abril, la cual habría mostrado una desaceleración respecto a marzo, aunque sigue ubicándose en una zona elevada.

La inflación en CABA desaceleró y fue del 2,5% en abril: qué se espera a nivel nacional

Crecimiento del 3%, inflación cerca del 30% y un programa que debe demostrar que puede llegar a todos

Recordemos que la inflación de marzo fue del 3,4%, así que en el primer trimestre de 2026 lleva acumulado un 9,4%. En ese mes, la división con mayor aumento fue Educación, con 12,1%. Si bien la suba suele darse por el fenómeno de estacionalidad, el alza que marcó el rubro fue mucho mayor que la media.

Le siguió Transporte, con el 4,1%, debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio de los combustibles incrementó su valor en un 23%.

Los datos previos publicados en los últimos días refuerzan la expectativa de una baja en el índice nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación de abril fue de 2,5%, por debajo del 3% de marzo. El IPC porteño acumuló 11,6% en los primeros cuatro meses del año y 32,4% interanual, según el Instituto de Estadística y Censos de CABA.

Distintas consultoras confirmaron la desaceleración, por lo que el IPC del cuarto mes quebraría la tendencia alcista luego de diez meses consecutivos. El último mes con un retroceso fue mayo del 2025, cuando registró 1,5%.

El informe de EcoGo proyectó una inflación del 2,5% para el cuarto mes. En la práctica, esto significa una desaceleración mensual de 0,9 puntos porcentuales (p.p.).

Entre los componentes que más apretaron al índice destacaron los estacionales (2,7%), donde las frutas y el rubro indumentaria traccionaron al alza con una variación de 4,9% y 4% respectivamente.

LCG marcó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue de 1,3%, con lo cual el promedio de las últimas cuatro semanas ubicó el aumento de los bienes básicos en 1,7%.