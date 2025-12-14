14 de diciembre de 2025 - 00:00

Julieta Navarro En La Cima: "Con la fama no pago el alquiler"

La periodista y conductora pasó por el ciclo de entrevistas En La Cima donde cuenta detalles de sus cambios de canales de TV, de cómo transita su separación y el proceso de divorcio con Lucas Jerez.

Julieta Navarro pasó por En La Cima.

Marcelo Álvarez / Los Andes
Por Redacción Sociedad

La periodista y conductora Julieta Navarro brindó una charla sin filtros, donde contó los detalles de sus cambios de canales de TV, también cómo transita su separación y el proceso de divorcio con Lucas Jerez.

Con la valentía que la caracteriza asegura que siempre elige tirarse a la pileta, aunque no sepa qué viene después.

Su experiencia trabajando en otro país y las ganas de capacitar a reinas de la Vendimia, en una entrevista cercana y a fondo.

Julieta Navarro
Julieta Navarro y Laura Rez Masud En La Cima

