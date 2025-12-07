7 de diciembre de 2025 - 01:05

José Valerio "En la Cima": "Cuando empecé con la Corte me habían descubierto cáncer"

En esta charla íntima, el juez de la Corte se abre como pocas veces: habla de su familia ensamblada y de los desafíos que marcaron su vida.

José Valerio En la Cima

José Valerio "En la Cima"

Foto:

José Valerio En la Cima

José Valerio "En la Cima"

Foto:

Por Redacción

Detrás de su inconfundible colección de sombreros y su imagen seria en la cumbre del Poder Judicial, el juez de la Suprema Corte de Justicia, José Valerio, reveló su lado más íntimo en una profunda entrevista con Laura Rez Masud para el nuevo capítulo de "En La Cima". La conversación desnudó los desafíos personales que Valerio enfrentó al asumir uno de los cargos más importantes de su carrera: una dura lucha contra el cáncer.

Leé además

El juez José Valerio disparó contra el reelecto presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay.

Suprema Corte: el filoso descargo del juez Valerio contra la nueva reelección de Dalmiro Garay

Por Martín Fernández Russo
Arrancó la Fiesta Provincial de la Cerveza: atardecer a la espera de Cazzu y Molotov.

Con Cazzu y Molotov, hoy arrancó la Fiesta Provincial de la Cerveza

Por Celeste Laciar
José Valerio "En la Cima"
José Valerio

José Valerio "En la Cima"

La revelación más impactante se centró en un momento crucial de su vida profesional: “Cuando empecé con la Corte me habían descubierto cáncer”, confesó el magistrado. Valerio narró cómo esta batalla por su salud coincidió con su llegada al máximo tribunal, obligándolo a enfrentar simultáneamente el escrutinio público de un cargo de alta exposición y una extenuante lucha personal.

Embed - "Cuando empecé con la Corte me habían descubierto cáncer". José Valerio Juez de la Suprema Corte

Trayectoria, orgullo y rock nacional

Pese a la adversidad, Valerio repasó con orgullo los hitos de su trayectoria profesional, destacando la pasión y el rigor que siempre ha puesto en su labor judicial.

Sin embargo, uno de los pasajes que más sorprende de la charla es la conexión del juez con el ícono del rock nacional: Charly García. Lejos de los códigos judiciales, Valerio compartió que vivió de cerca dos experiencias únicas junto al músico, anécdotas que pintan un retrato inesperado de la vida personal del jurista.

También, el juez abordó los cimientos de su vida privada. Habló abiertamente de su familia ensamblada y de cómo navega los desafíos que este tipo de estructura familiar conlleva.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El cielo de Mendoza en la previa del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción.

Pronóstico en Mendoza: mejoran las condiciones meteorológicas en el arranque de la semana

Por Redacción Sociedad
Nieve en alta montaña.

Nieve en alta montaña a días de comenzar el verano

Por Gisel Guajardo
Evacuaron el aeropuerto de Comodoro Rivadavia tras una amenaza de bomba de una pasajera.

Tensión en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia por amenaza de bomba: evacuación total de la terminal

Por Redacción Sociedad
Polémica en torno al trabajo en Argentina.

Si obligan a "presencialidad 100%" en el trabajo, eligen renunciar: el grupo afectado por esta controversia

Por Redacción Sociedad