José Valerio "En la Cima": "Cuando empecé con la Corte me habían descubierto cáncer"

En esta charla íntima, el juez de la Corte se abre como pocas veces: habla de su familia ensamblada y de los desafíos que marcaron su vida.

Detrás de su inconfundible colección de sombreros y su imagen seria en la cumbre del Poder Judicial, el juez de la Suprema Corte de Justicia, José Valerio, reveló su lado más íntimo en una profunda entrevista con Laura Rez Masud para el nuevo capítulo de "En La Cima". La conversación desnudó los desafíos personales que Valerio enfrentó al asumir uno de los cargos más importantes de su carrera: una dura lucha contra el cáncer.

José Valerio "En la Cima" José Valerio "En la Cima" La revelación más impactante se centró en un momento crucial de su vida profesional: “Cuando empecé con la Corte me habían descubierto cáncer”, confesó el magistrado. Valerio narró cómo esta batalla por su salud coincidió con su llegada al máximo tribunal, obligándolo a enfrentar simultáneamente el escrutinio público de un cargo de alta exposición y una extenuante lucha personal.

"Cuando empecé con la Corte me habían descubierto cáncer". José Valerio Juez de la Suprema Corte Trayectoria, orgullo y rock nacional Pese a la adversidad, Valerio repasó con orgullo los hitos de su trayectoria profesional, destacando la pasión y el rigor que siempre ha puesto en su labor judicial.

Sin embargo, uno de los pasajes que más sorprende de la charla es la conexión del juez con el ícono del rock nacional: Charly García. Lejos de los códigos judiciales, Valerio compartió que vivió de cerca dos experiencias únicas junto al músico, anécdotas que pintan un retrato inesperado de la vida personal del jurista.