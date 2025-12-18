18 de diciembre de 2025 - 15:58

Desarticularon una banda narco familiar que usaba un geriátrico como depósito de drogas

Cinco personas, tres de ellas hermanas, fueron detenidas por la FPA donde se cerraron seis puntos de venta y acopio de estupefacientes, incluyendo un hogar de ancianos.

La banda narco utilizaba un geriátrico como depósito de estupefacientes&nbsp;

La banda narco utilizaba un geriátrico como depósito de estupefacientes 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un operativo llevado a cabo por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) resultó en la detención de cinco integrantes de una banda narco familiar que operaba en las localidades de Leones y Marcos Juárez, ubicadas en el sur de Córdoba. Entre los arrestados se encuentran tres hermanos. Según la investigación, la organización utilizaba un geriátrico como uno de sus depósitos de estupefacientes.

Leé además

Autos recuperados en un taller de Guaymallén. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Robaban casas en Junín y desarmaban autos en Guaymallén: detuvieron a 4 integrantes de una banda

Por Sergio Faria
Así quedó el frente de la vivienda incendiada en el barrio Municipal. Los Andes. 

El drama familiar detrás del hombre que llegó borracho e incendió su casa: "Es irrecuperable"

Por Redacción Policiales

La banda narco disponía de un total de tres puntos de venta y tres puntos de guardado de drogas, los cuales fueron clausurados tras los allanamientos. Los procedimientos se realizaron en Marcos Juárez y en la zona Sur de Leones.

Los detenidos son cinco personas: dos hombres de 32 y 35 años, y tres mujeres de 33, 35 y 45 años. Se constató que el principal investigado no solo vendía estupefacientes en su vivienda bajo la modalidad de “kiosco”, sino que también ofrecía servicio de delivery.

Además, en el historial del principal imputado figura una condena por narcotráfico en 2018. Tras recuperar su libertad, este hombre regresó a la actividad del narcomenudeo y fue arrestado nuevamente en el marco de este reciente operativo.

Durante los allanamientos, la FPA logró secuestrar una cantidad significativa de elementos. El material decomisado incluye 135 dosis de marihuana y 23 dosis de cocaína. En efectivo, se incautaron $693.000, además de una escopeta calibre 16, dos automóviles y otros objetos de interés para la investigación.

Tanto los detenidos como todo lo secuestrado quedaron a disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, la cual tiene asiento en la ciudad de Marcos Juárez.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Murió un motociclista tras un choque frontal con un camión en General Alvear

Murió un motociclista tras un choque frontal con un camión en General Alvear

Por Redacción Policiales
Una joven argentina de 24 años, que había emigrado a Italia meses atrás junto a su pareja, fue apuñalada por su esposo mientras trabajaba

Joven argentina se casó e emigró a Italia: su esposo apareció en el trabajo y la apuñaló en el pecho

Por Redacción Policiales
Llegó borracho, provocó un incendio en su casa y se acostó a dormir: lo rescataron de milagro

Llegó borracho, provocó un incendio en su casa y se acostó a dormir: lo rescataron de milagro

Por Redacción Policiales
Leonardo Damián Sánchez murió en el hospital Central, donde ingresó con TEC grave. 

Murió un motociclista tras chocar contra una Amarok en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales