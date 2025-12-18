Desarticularon una banda narco familiar que usaba un geriátrico como depósito de drogas

Cinco personas, tres de ellas hermanas, fueron detenidas por la FPA donde se cerraron seis puntos de venta y acopio de estupefacientes, incluyendo un hogar de ancianos.

Un operativo llevado a cabo por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) resultó en la detención de cinco integrantes de una banda narco familiar que operaba en las localidades de Leones y Marcos Juárez, ubicadas en el sur de Córdoba. Entre los arrestados se encuentran tres hermanos. Según la investigación, la organización utilizaba un geriátrico como uno de sus depósitos de estupefacientes.

La banda narco disponía de un total de tres puntos de venta y tres puntos de guardado de drogas, los cuales fueron clausurados tras los allanamientos. Los procedimientos se realizaron en Marcos Juárez y en la zona Sur de Leones.

Los detenidos son cinco personas: dos hombres de 32 y 35 años, y tres mujeres de 33, 35 y 45 años. Se constató que el principal investigado no solo vendía estupefacientes en su vivienda bajo la modalidad de “kiosco”, sino que también ofrecía servicio de delivery.

Además, en el historial del principal imputado figura una condena por narcotráfico en 2018. Tras recuperar su libertad, este hombre regresó a la actividad del narcomenudeo y fue arrestado nuevamente en el marco de este reciente operativo.

Durante los allanamientos, la FPA logró secuestrar una cantidad significativa de elementos. El material decomisado incluye 135 dosis de marihuana y 23 dosis de cocaína. En efectivo, se incautaron $693.000, además de una escopeta calibre 16, dos automóviles y otros objetos de interés para la investigación.