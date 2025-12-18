El drama familiar detrás del hombre que llegó borracho e incendió su casa: "Es irrecuperable"

“Por suerte yo estaba acá afuera. Esto viene de un tiempo atrás, por las adicciones que tiene mi hijo . Deja (las drogas ) y vuelve; deja y vuelve. Anoche, lo que pasó es que mezcló pastillas recetadas y alcohol. No sé cómo fue que empezó el fuego”, dice Don Cruz, el padre de hombre que, esta mañana, habría iniciado un incendio en una vivienda del barrio Municipal de Las Heras y que fue salvado de las llamas gracias a la intervención de la policía y de los bomberos.

Incendio destruyó una casa en Ciudad: vecinos aseguran que "dos hombres escaparon" por los techos segundos antes

Llegó borracho, provocó un incendio en su casa y se acostó a dormir: lo rescataron de milagro

“Vi cuando los bomberos sacaron al hijo de don Cruz, lo dejaron en el suelo, en la parte delantera de la casa y un paramédico le empezó a hacer resucitación”, cuenta un vecino que fue testigo del siniestro que se desató cerca de las 6, en la manzana 22 de populoso barrio lasherino.

Según este hombre que vive en Antártida Argentina y Río Diamante, a metros de la vivienda quemada, “en la madrugada comenzaron a sentirse gritos, ladridos de perros, llantos de una mujer y luego salió Don Cruz, gritando. Era una situación normal, siempre pasa los mismo con el ese chico”.

Los bomberos extinguieron el incendio que se desató esta mañana en una vivienda del barrio Municipal. Los Andes.

Según la versión policial, cerca las 6:30, los vecinos del barrio Municipal llamaron la 911 denunciando un incendio en una vivienda de la manzana 22.

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Las Heras y personal de Defensa Civil.

Los rescatistas lograron rescatar a un hombre de 45 años, identificado como W.M.A.C., quien se encontraba inconsciente dentro del inmueble.

Efectivos del cuartel Central lo reanimaron en la vereda y de, de inmediato, solicitaron una ambulancia. La víctima fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) para trasladarlo al hospital donde lo trataron por intoxicación por monóxido y alcohólica.

Finalmente, los bomberos consiguieron sofocar el incendio, que provocó daños en tres ambientes de la vivienda. Las causas del siniestro sin investigadas.

Según fuentes oficiales el hombre que resultó herido tiene problemas de consumo y habría sido él mismo quien desató el incendio y luego se quedó dormido o bien se desvaneció.

El incendio rápidamente ganó primero el garaje, donde inició, y luego otras dos habitaciones. La rápida intervención de bomberos logró que las llamas llegaran a casas colindantes.

“Me asomé cuando sentí las sirenas y había varios móviles policiales, después llegaron los municipales y los bomberos. NO se veían las llamas, pero si mucho humo, tremendo el humo. Por suerte no abrieron el portón porque si no, se quema toda la manzana”, cuenta un vecino que se asomó al ver el operativo.

Según explicó, los bomberos llegaron rápido y trabajaron muy bien, llegaron unos con extintores y un camión municipal abasteció a los bomberos. Trabajaron más de una hora, para terminar con las llamas, al tiempo que asistieron al hombre que estaba como desvanecido.

Graves problemas familiares

Todos los vecinos de la zona conocen los problemas de consumo que arrastra el hombre que habría iniciado el incendio: “Ha estado internado, preso, siempre con problemas con las drogas. Ha estado detenido, se robaba cosas de los vecinos: le ha hecho las mil y una al padre”, comenta un vecino que hace años vive en la manzana 22 y conoce la situación que vive la familia Cruz.

Cuando Los Andes entrevistaba al dueño de casa, llegó su hija y su nieta para interiorizarse de la situación el anciano.

“Acá el problema es mi papá que lo apaña. Esto empezó hace 20 años. El cree que lo ayuda, pero no es así. Por suerte hace tiempo logramos sacar a mi mamá y la llevamos a una residencia”, explica la mujer.

“Estuvo preso, internado en el hospital Pereyra. A Nosotros nos pusieron una prohibición de acercamiento y nos terminó sacando la Policía. Nos amenazó varias veces con un cuchillo. Es irrecuperable”, dice la nieta, y el abuelo le contesta: “Yo no pierdo las esperanzas”.

Por toda esta situación, la familia necesita ayuda. Para colaborar pusieron a disposición un número y alias: 2615892897 (Augusto) Alias: silvi.e.c (Silvana Erica Cruz).