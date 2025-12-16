16 de diciembre de 2025 - 08:51

Incendio destruyó una casa en Ciudad: vecinos aseguran que "dos hombres escaparon" por los techos segundos antes

Las llamas afectaron una vivienda de calle Fray Mamerto Esquiú y Ciudad de Rosario. Estaba abandonada y era utilizada, en ocasiones, por gente en situación de calle.

Se incendió por completo una vivienda abandonada en la Ciudad de Mendoza

Se incendió por completo una vivienda abandonada en la Ciudad de Mendoza

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un incendio afectó por completo una vivienda aparentemente abandonada en la Ciudad de Mendoza durante la noche del lunes. El hecho ocurrió alrededor de las 23 en una propiedad ubicada en la intersección de calle Fray Mamerto Esquiú y Ciudad de Rosario, jurisdicción de la Comisaría 4ª.

Leé además

Incendio en una vivienda de Las Heras

Una familia logró escapar de las llamas tras un incendio en su vivienda de Las Heras

Por Redacción Policiales
Lograron contener el incendio en la zona de Cerro Nevado, Monte Comán

Controlaron el incendio en Cerro Nevado tras varios días de intensas tareas: afectó 300 hectáreas

Por Redacción Sociedad

Según informaron fuentes policiales, un llamado de vecinos a la línea de emergencias 911 alertó sobre el siniestro. Al arribar al lugar, personal policial junto a Bomberos del Cuartel Central constató que el fuego se desarrollaba en un domicilio sin moradores.

Tras las tareas de extinción y control, se determinó que el incendio provocó la afectación total de una vivienda de seis ambientes, emplazada en un terreno de aproximadamente 200 metros cuadrados. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños en propiedades linderas.

Embed

En el lugar, una vecina manifestó que el inmueble se encuentra en proceso de sucesión y que suele ser utilizado por personas en situación de calle. Además, indicó haber observado a dos sujetos retirarse por los techos tras iniciarse el incendio, aunque no pudieron ser localizados en la zona.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que investiga las circunstancias en las que se originó el fuego.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se incendió completamente un colectivo en Dorrego y generó susto en la zona.

Se incendió un micro en Guaymallén: el fuego alcanzó los árboles y generó pánico en la zona

Por Redacción Sociedad
Incendio en una vivienda abandonada en Guaymallén.

Un incendio en Guaymallén alarmó a vecinos y transeúntes

Por Redacción Policiales
Se incendió un colectivo en la Ruta 40 

Se incendió un colectivo en Ruta 40 y generó alarma entre los conductores

Por Redacción Sociedad
Un bombero murió atropellado mientras combatía un incendio

Un bombero murió y hay otros tres graves tras ser atropellados mientras combatían un incendio

Por Redacción Policiales