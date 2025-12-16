Incendio destruyó una casa en Ciudad: vecinos aseguran que "dos hombres escaparon" por los techos segundos antes

Las llamas afectaron una vivienda de calle Fray Mamerto Esquiú y Ciudad de Rosario. Estaba abandonada y era utilizada, en ocasiones, por gente en situación de calle.

Se incendió por completo una vivienda abandonada en la Ciudad de Mendoza

Un incendio afectó por completo una vivienda aparentemente abandonada en la Ciudad de Mendoza durante la noche del lunes. El hecho ocurrió alrededor de las 23 en una propiedad ubicada en la intersección de calle Fray Mamerto Esquiú y Ciudad de Rosario, jurisdicción de la Comisaría 4ª.

Según informaron fuentes policiales, un llamado de vecinos a la línea de emergencias 911 alertó sobre el siniestro. Al arribar al lugar, personal policial junto a Bomberos del Cuartel Central constató que el fuego se desarrollaba en un domicilio sin moradores.

Tras las tareas de extinción y control, se determinó que el incendio provocó la afectación total de una vivienda de seis ambientes, emplazada en un terreno de aproximadamente 200 metros cuadrados. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños en propiedades linderas.

Embed Incendio en una vivienda abandonada en la cuarta sección, en calle Castelar. Trabajo personal de bomberos. Aparentemente fue intencional, ocurró está madrugada. pic.twitter.com/VdXxenc4wU — Marcelo Ortiz (@MarceloOrtizTV) December 16, 2025 En el lugar, una vecina manifestó que el inmueble se encuentra en proceso de sucesión y que suele ser utilizado por personas en situación de calle. Además, indicó haber observado a dos sujetos retirarse por los techos tras iniciarse el incendio, aunque no pudieron ser localizados en la zona.