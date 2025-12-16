Condenaron a dos presos de Almafuerte por homicidio: torturaron a un recluso con el método del "hornito"

La Justicia penal de Mendoza condenó hoy a dos presos que torturaron hasta la muerte a un joven recluso del penal de Almafuerte , utilizando un método carcelario conocido “hornito”.

Durante un juicio abreviado la jueza penal María Cristina Pietrasanta condenó a Michael Samir Cañete Tello (21) a 9 años de prisión ; a Matías Ezequiel Jesús Araya (19) a 8 años de cárcel (unificado en con una condena anterior en 9 años más reincidencia ).

Las penas por homicidio simple fueron convenidas por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta y los defensores de los acusados, que previo la homologación del acuerdo se declararon culpables de la muerte del interno Darío Alexander Rodríguez Carmona (20).

La muerte de Darío Rodríguez se produjo el 8 de marzo de 2025, a las 21, en la celda 532 del sector A1 del penal de Almafuerte, en Cacheuta, Luján.

La víctima había sido detenida meses atrás por dos robos agravados y se encontraba en la celda con los ahora condenados y otros internos.

Según la investigación, los condenados tomaron a Rodríguez para para practicar un juego macabro conocido como “hornito”.

Primero lo golpearon, después lo ataron y comenzaron a envolverlo en sabanas y frazadas. No conformes luego le pusieron un colchón encima y lo metieron debajo de una cama.

La tortura duró unos 40 minutos y terminó con la muerte de joven recluso.