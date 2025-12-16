Espiaba a niñas en el camarín del Palacio Libertad, lo acusaron de filmar, se tiró de una ventana y murió

El hombre que era empleado de Elencos Estables de la Nación sufrió una crisis nerviosa y se tiró al vacío.

Espiaba menores en el camarín del Palacio Libertad, lo acusaron de filmar, se tiró de una ventana y murió.

El pasado viernes, un empleado de Elencos Estables de la Nación se tiró por una ventana y murió luego de que sea sorprendido espiando en los camarines del Palacio Libertad (ex-CCK) a niñas de la Escuela de Formación Nacional de Danza.

Todo ocurrió luego de la gala "Navidades del Mundo" en la Sala Auditorio Nacional, donde también participaban el Coro Polifónico Nacional y el Coro Nacional de Niños.

Según fuentes policiales, las autoridades recibieron el reporte de la presencia de un sujeto en el vestuario de las bailarinas, menores de edad, que habían participado del evento. Lo acusaban de haber filmado a las chicas mientras se cambiaban.

Porque descubrieron a un hombre filmando a niñas en los camarines del Palacio Libertad y se mató al saltar por una ventana tras ser descubierto: era empleado del ex CCK.

Al enterarse de la situación, los padres de las menores lo increparon y lo acusaron de grabar a sus hijas, por lo que la tensión creció y tuvo que intervenir el personal de seguridad del Palacio Libertad. Tras evacuarlo, el hombre sufrió una crisis nerviosa y se arrojó desde una ventana interna del segundo piso que da a la calle Bouchard.

El hombre fue asistido por personal del SAME y derivado a un hospital bajo custodia policial con heridas graves y consciente. Sin embargo, horas después, durante la mañana del sábado, murió.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60 quedó a cargo del caso. La Justicia tiene en posesión el celular con el que el hombre habría grabado a las bailarinas menores de edad.