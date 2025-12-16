16 de diciembre de 2025 - 10:37

Espiaba a niñas en el camarín del Palacio Libertad, lo acusaron de filmar, se tiró de una ventana y murió

El hombre que era empleado de Elencos Estables de la Nación sufrió una crisis nerviosa y se tiró al vacío.

Espiaba menores en el camarín del Palacio Libertad, lo acusaron de filmar, se tiró de una ventana y murió.

Espiaba menores en el camarín del Palacio Libertad, lo acusaron de filmar, se tiró de una ventana y murió.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El pasado viernes, un empleado de Elencos Estables de la Nación se tiró por una ventana y murió luego de que sea sorprendido espiando en los camarines del Palacio Libertad (ex-CCK) a niñas de la Escuela de Formación Nacional de Danza.

Leé además

La jubilada envenenó primero a sus diez perros antes de quitarse la vida.

Una jubilada de 64 años envenenó a sus diez perros y luego se suicidó: investigan la causa

Por Redacción Policiales
Un bombero murió atropellado mientras combatía un incendio

Un bombero murió y hay otros tres graves tras ser atropellados mientras combatían un incendio

Por Redacción Policiales

Todo ocurrió luego de la gala "Navidades del Mundo" en la Sala Auditorio Nacional, donde también participaban el Coro Polifónico Nacional y el Coro Nacional de Niños.

Según fuentes policiales, las autoridades recibieron el reporte de la presencia de un sujeto en el vestuario de las bailarinas, menores de edad, que habían participado del evento. Lo acusaban de haber filmado a las chicas mientras se cambiaban.

Embed

Al enterarse de la situación, los padres de las menores lo increparon y lo acusaron de grabar a sus hijas, por lo que la tensión creció y tuvo que intervenir el personal de seguridad del Palacio Libertad. Tras evacuarlo, el hombre sufrió una crisis nerviosa y se arrojó desde una ventana interna del segundo piso que da a la calle Bouchard.

El hombre fue asistido por personal del SAME y derivado a un hospital bajo custodia policial con heridas graves y consciente. Sin embargo, horas después, durante la mañana del sábado, murió.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60 quedó a cargo del caso. La Justicia tiene en posesión el celular con el que el hombre habría grabado a las bailarinas menores de edad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El debate se realizó  en el Polo Judicial Foto: Archivo/ Los Andes

Condenaron a 3 años de prisión a la arquitecta que se llevó a su hijo a Buenos Aires sin permiso judicial

Por Redacción Policiales
El juicio se realiza en el Polo Judicial. Foto: Archivo Los Andes

Juicio contra la arquitecta que desobedeció a la Justicia y se llevó a su hijo a Buenos Aires: qué pena arriesga

Por Redacción Policiales
Dos menores fingieron ser policías y agredieron a un hombre en situación de calle. 

Indignante: le quemaron el pelo de un indigente y se grabaron burlándose

Por Redacción
Una de las motos robadas en Pueyrredón Motos. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Otra vez robaron una concesionaria de motos: dos vehículos 0 km recuperados y cuatro menores detenidos