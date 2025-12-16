16 de diciembre de 2025 - 09:12

Un bombero murió y hay otros tres graves tras ser atropellados mientras combatían un incendio

Un vehículo a alta velocidad los atropelló mientras apagaban las llamas de un basural.

Una tragedia ocurrió en El Palomar cuando cuatro bomberos fueron atropellados cuando combatían un incendio. Uno de ellos murió y el resto están internados con heridas de gravedad.

El hecho sucedió anoche en la Ruta 201 y avenida Márquez cuando un auto Volkswagen Vento a toda velocidad atropelló a los cuatro bomberos que apagaban las llamas de un basural en una zona sin iluminación.

Según informó el medio Oeste Noticias, el sistema de emergencias y personal de la Comisaría 6ta de Morón arribó al lugar y hallaron a los bomberos malheridos, por lo que se ordenó su traslado al Hospital Posadas y luego al Bocalandro. Horas después informaron que un hombre identificado como Matías Di Paolo había fallecido producto de las graves lesiones ocasionadas.

Tras el conocimiento del hecho, varios cuarteles de bomberos de diversos puntos de Buenos Aires enviaron sus condolencias y alertaron sobre el riesgo de su honorable labor.

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero publicaron un comunicado lamentando lo sucedido. "Tus amigos, tu familia y tus camaradas te despedimos con dolor, reconociendo tu sacrificio y dedicación al servicio", escribieron.

La cuenta de Facebook de Bomberos Voluntarios de Gral San Martín también hicieron una sentida publicación: "Queremos expresar nuestro profundo dolor y condolencias por el fallecimiento del Bombero Matías Di Paolo, numerario del destacamento de El Palomar perteneciente a Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero, caído en cumplimiento del deber. Acompañamos en este difícil momento a Familiares, compañeros y amigos. QEPD. Acompañamos a Nuestra Institución Hermana en su dolor".

Por el momento no trascendió qué ocurrió con el conductor del auto particular, aunque sí la causa se encuentra judicializada.

