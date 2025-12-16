Quién es el joven soldado que hallaron muerto en la Quinta de Olivos y qué se sabe del caso

Un soldado que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos fue encontrado muerto este martes y el hecho generó conmoción en la residencia oficial del presidente Javier Milei.

El episodio activó de inmediato un operativo judicial y de seguridad en el predio ubicado en el norte del conurbano bonaerense.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se trasladó hasta Olivos para supervisar personalmente las primeras medidas de la investigación y coordinar las actuaciones con las fuerzas de seguridad.

Desde la residencia presidencial difundieron un comunicado oficial en el que se identificó a la víctima como Rodrigo Gómez (21) , un efectivo del Ejército que prestaba servicio en el lugar y pertenecía al Escuadrón Chacabuco. Era oriundo de Misiones .

Las autoridades judiciales investigan las circunstancias de la muerte y, si bien una de las hipótesis iniciales apunta a un posible suicidio (un disparo con arma larga en la cabeza) , no se descarta ninguna línea investigativa.

En paralelo, se ordenaron peritajes en la zona y la toma de testimonios para reconstruir las últimas horas del joven soldado y determinar con precisión qué ocurrió dentro del predio.

“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”, señalaron desde Presidencia.

En el mismo texto precisaron que el soldado “fue hallado sin vida en uno de los puestos internos” y que los servicios médicos que acudieron al lugar constataron su fallecimiento.