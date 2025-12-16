Ofrecen una millonaria recompensa por un hombre que fue visto por última vez en el cumpleaños de su padre

El ministerio de Seguridad y Justicia pagará $ 7.875.000 a quien ofrezca datos por el paradero de Esteban Alberto Martellano, visto por ultima vez en Guaymallén en 2012.

El Ministerio de Seguridad y Justicia actualizó la recompensa que ofrece a quien ofrezca datos sobre el paradero de un hombre que fue visto por última vez, en Villanueva, Guaymallén, luego de visitar a su padre para su cumpleaños, en 2012.

Hoy se informó que la recompensa asciende a $ 7.875.000 es para quien informe sobre el paradero de Esteban Alberto Martellano, quien al momento de su desaparición tenía 33 años.

6f210399-2213-4833-8fb4-71cee7be6e64 La recompensa ofrecida por Esteban Alberto Martellano. Ministerio de Seguridad y Justicia. Cuando desapareció, Esteban trabajaba haciendo arreglos en viviendas -electricidad y pintura- y además colaboraba con un amigo de muchos años en la venta de comestibles. Ambos salían en una camioneta Hilux y hacían el reparto entre los comercios que tenían en su lista de clientes.

En esa época vivía con su mamá en Villanueva, aunque lo vieron por última vez cuando salió de la vivienda de su padre, ubicada también en ese distrito de Guaymallén. En medio del festejo del cumpleaños del dueño de casa, a Esteban lo pasó a buscar su amigo porque debían llevar un encargo de milanesas y huevos a Uspallata. Nunca más se supo nada de él.

Según datos ofrecidos al momento de su desaparición Martellano, quien hoy tiene tenía 45 años, mide aproximadamente 1.67mts. de altura, morrudo, de tez blanca, cabello castaño corto, tiene un piercing en la ceja izquierda, un tatuaje en el brazo derecho (una guarda), uno en el cuello (letras chicas con el nombre del abuelo) y otro en la espalda (un bufón). Además, posee una cicatriz de mordedura en el brazo.

Quien posea información precisa sobre el paradero de Martellano deberá ponerse en contacto con la Dirección de Investigaciones a través de las líneas telefónicas gratuitas 0800 - 222- 7627, 0261 3857138; con la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional por medio de las líneas 348-7844, 348-7845, 348-7846 o a través del correo electrónico [email protected].