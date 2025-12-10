Ofrecen $5.000.000 de recompensa para encontrar a los jubilados desaparecidos en Chubut

La pareja, que había iniciado una relación hacia menos de un mes, fue vista por última vez el 11 de octubre de 2025.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, lanzó una recompensa para quienes aporten información que permita localizar a Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, la pareja de jubilados desaparecida desde mediados de octubre en la provincia de Chubut.

La solicitud fue realizada por la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia, que el 27 de octubre de 2025 elevó un oficio al Ministerio para que se habilite el beneficio económico destinado a personas que, sin haber intervenido en ningún hecho delictivo, puedan proporcionar datos certeros sobre el paradero de los dos adultos mayores.

Según consta en la Resolución 1373/2025, Morales y Kreder fueron vistos por última vez el 11 de octubre de 2025. Esa mañana salieron del domicilio de Kreder, ubicado en la calle 1° de Mayo, en el barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia. Partieron rumbo a la localidad de Camarones a bordo de una camioneta Toyota Hilux con cúpula color champagne.

De acuerdo con la investigación, la última conexión de los teléfonos celulares de ambos se registró ese mismo día alrededor de las 09:53, momento a partir del cual no se volvió a tener rastro de ellos.

Tras varios días de búsqueda, el 17 de octubre, personal policial halló la camioneta en una zona rural conocida como “Zanjón de Visser”, ubicada a unos quince kilómetros de la Ruta Nacional Nº3 y a seis kilómetros de la costa. El vehículo estaba cerrado, sin ocupantes y con las pertenencias personales de la pareja en su interior.