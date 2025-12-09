Controlaron el incendio en Cerro Nevado tras varios días de intensas tareas: afectó 300 hectáreas

El incendio forestal originado dentro del campo Cerro Regalón, en Monte Comán, logró ser contenido luego de varias jornadas de trabajo conjunto entre cuadrillas del Plan Provincial de Manejo del Fuego y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El incendio forestal registrado en la zona de Cerro Nevado, dentro del campo Cerro Regalón, en Monte Comán, logró ser contenido luego de varias jornadas de trabajo conjunto entre cuadrillas del Plan Provincial de Manejo del Fuego y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El foco ígneo afectó cerca de 300 hectáreas y presentó un comportamiento complejo debido a la abundante carga de material combustible acumulado en los cañadones y a las condiciones meteorológicas adversas, principalmente por la presencia de vientos intensos, que dificultaron las tareas de contención en ambos flancos del incendio.

Desde la base emisora de Monte Comán se emitió el reporte inicial, detallando que el personal trabajó desde el primer momento con ataque directo por ambos flancos hacia la cabeza del incendio, estrategia que se sostuvo durante toda la operación.

Al respecto, el director del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Diego Martí, explicó que "han trabajado dos cuadrillas, una de Monte Comán y otra de General Alvear, junto a un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Las jornadas se extendieron desde la mañana hasta la tarde, siempre condicionadas por el clima que permitiera operar la aeronave".

Martí agregó que en la jornada más reciente se sumaron tres cuadrillas, dos de Monte Comán y una de General Alvear, que continúan operando en el área con el apoyo del helicóptero para el traslado de personal. “Vamos a seguir trabajando durante el día. Ya se ha logrado contener el incendio. Si no se registra actividad, quedará oficialmente contenido y mañana no será necesario continuar con vuelos”, indicó.