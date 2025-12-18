Llegó borracho, provocó un incendio en su casa y se acostó a dormir: lo rescataron de milagro

Una persona fue rescatada este martes por la mañana luego de un incendio registrado en una vivienda del Barrio Municipal, en Las Heras.
El hecho ocurrió alrededor de las 6:30, con intervención de la Comisaría 43, tras tomarse conocimiento de un foco ígneo en el interior de un domicilio de la manzana 22. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Las Heras y personal de Defensa Civil.
Al arribar, los efectivos lograron rescatar a un hombre de 45 años, identificado como W.M.A.C., quien se encontraba inconsciente dentro del inmueble. Efectivos del cuartel Central lo reanimaron en la vereda y de, de inmediato, solicitaron una ambulancia. La víctima fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladada al hospital.
Finalmente, los bomberos consiguieron sofocar el incendio, que provocó daños en tres ambientes de la vivienda. Las causas del siniestro quedaron bajo investigación.
Según confirmaron a Los Andes fuentes consultadas, el hombre que resultó herido tiene problemas de consumo y habría sido él mismo el que desató el incendio cuando llegó borracho al domicilio familiar. Cuando el fuego crecía, él se acostó a dormir.
El padre de este hombre, propietario del inmueble, advirtió el siniestro y pudo alertar a las autoridades.
El incendio rápidamente ganó primero el garaje, donde inició, y luego otras dos habitaciones. La rápida intervención de bomberos logró que, no solo las llamas llegaran a casas colindantes, sino que pudiera rescatar con vida a la víctima, que fue encontrada desvanecida sobre un colchón.
El hombre fue trasladado al hospital donde lo trataron por intoxicación por monóxido y alcohólica.
Según pudo averiguar Radio Aconcagua la familia necesita ayuda económica por su difícil situación y difundieron un alias para el que desee colaborar. 2615892897 (Augusto) Alias: silvi.e.c (Silvana Erica Cruz)