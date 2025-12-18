Llegó borracho, provocó un incendio en su casa y se acostó a dormir: lo rescataron de milagro

Una persona fue rescatada este martes por la mañana luego de un incendio registrado en una vivienda del Barrio Municipal , en Las Heras .

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 , con intervención de la Comisaría 43 , tras tomarse conocimiento de un foco ígneo en el interior de un domicilio de la manzana 22. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central , Bomberos Voluntarios de Las Heras y personal de Defensa Civil .

Al arribar, los efectivos lograron rescatar a un hombre de 45 años , identificado como W.M.A.C. , quien se encontraba inconsciente dentro del inmueble. Efectivos del cuartel Central lo reanimaron en la vereda y de, de inmediato, solicitaron una ambulancia. La víctima fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladada al hospital .

Finalmente, los bomberos consiguieron sofocar el incendio , que provocó daños en tres ambientes de la vivienda . Las causas del siniestro quedaron bajo investigación.

Según confirmaron a Los Andes fuentes consultadas, el hombre que resultó herido tiene problemas de consumo y habría sido él mismo el que desató el incendio cuando llegó borracho al domicilio familiar. Cuando el fuego crecía, él se acostó a dormir.

Embed #Urgente | Se incendió una vivienda en el Barrio Municipal, con pérdidas totales.



El hijo del propietario, con problemas de adicciones y salud mental, habría provocado el fuego. pic.twitter.com/vLy3jd57VT — Aconcagua Radio (@Aconcagua_radio) December 18, 2025

El padre de este hombre, propietario del inmueble, advirtió el siniestro y pudo alertar a las autoridades.

El incendio rápidamente ganó primero el garaje, donde inició, y luego otras dos habitaciones. La rápida intervención de bomberos logró que, no solo las llamas llegaran a casas colindantes, sino que pudiera rescatar con vida a la víctima, que fue encontrada desvanecida sobre un colchón.

El hombre fue trasladado al hospital donde lo trataron por intoxicación por monóxido y alcohólica.

Según pudo averiguar Radio Aconcagua la familia necesita ayuda económica por su difícil situación y difundieron un alias para el que desee colaborar. 2615892897 (Augusto) Alias: silvi.e.c (Silvana Erica Cruz)