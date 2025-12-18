18 de diciembre de 2025 - 19:02

Supuesto caso de abuso en una escuela de Guaymallén: la rueda de reconocimiento dio negativo

La Fiscalía realizó diversas medidas probatorias tras la denuncia. Sin embargo, no se logró la identificación positiva del presunto agresor.

Daniel Caballero / Los Andes
Los Andes | Lautaro Domínguez
Por Lautaro Domínguez

Por Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

El caso se centra en la denuncia de la madre de la niña de 9 años, quien relató que un presunto agresor, identificado como un albañil que realizaba labores en el establecimiento, la habría atacado durante varios días, amenazándola para encontrarse en el baño.

Entre las medidas tomadas por la Fiscalía, se procedió a la individualización de las personas que realizaron labores de albañilería y plomería dentro de la institución durante el período en el que habría ocurrido el hecho denunciado.

Conforme a los protocolos establecidos, se llevó a cabo la Cámara Gesell a la víctima, contando con el respectivo abordaje y acompañamiento de personal especializado. Además, la Fiscalía ordenó la realización de una inspección ocular en la escuela, medida que se efectuó con la presencia de la Unidad Investigativa, Policía Científica y personal de la propia Fiscalía.

Un punto clave en el desarrollo del caso fue la orden de una rueda de reconocimiento. Esta medida fue dispuesta previo consentimiento de la progenitora de la menor y autorización de la Asesora de Menores, basándose en los aportes brindados por la víctima durante la Cámara Gesell. No obstante, el resultado de la rueda de reconocimiento fue negativo.

Si bien trascendió extraoficialmente que los controles iniciales realizados a la niña no confirmaron desgarro, sí se observó una lesión compatible con abuso, aunque se desconoce su antigüedad. Además, se confirmó que los obreros individualizados carecen de antecedentes penales de cualquier tipo.

Pese al resultado negativo de la identificación, la investigación judicial continúa su curso.

El caso y el presunto abuso sexual

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) explicaron que la niña faltó jueves y viernes a clases, y fue el viernes, a las 23, cuando la familia denunció un episodio de abuso sexual contra la niña en la Fiscalía de Guaymallén. Según los denunciantes, el obrero de una empresa constructora que está haciendo reparaciones en la escuela habría sido el autor de la presunta agresión sexual.

El sábado, en tanto, las autoridades de la institución educativa de Guaymallén activaron el protocolo disponible para este tipo de casos, informando a la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) para que psicólogos y psicopedagogos asistieran a los denunciantes, al tiempo que se dio intervención a lo profesionales de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI).

Además, la empresa constructora puso a disposición la información sobre las actividades y operarios que trabajaron en el lugar, lo que permite que todos los trabajadores estén identificados.

A nivel judicial, la fiscal Moya ya ha avanzado en la toma de declaraciones testimoniales a denunciantes y testigos y, en los próximos días se tomará el testimonio de la menor en cámara Gesell. Ello será clave para definir si se avanza en alguna imputación, en caso de que las pruebas lo consideran pertinente.

El lunes por la mañana, familiares de la niña presuntamente abusada y padres de otros niños que cursan en la escuela Lemos se reunieron en la puerta del colegio y cortaron la calle, exigiendo que la situación se aclare. Y esta misma secuencia se repitió durante la mañana de hoy.

La protesta del lunes pasó a mayores, ya que dos docentes fueron golpeadas por algunos adultos. Se trata de la una maestra de tercer grado y una auxiliar que trabaja en la dirección, ambas sufrieron lesiones leves.

