Luján de Cuyo: un conductor alcoholizado volcó y se incrustó contra un estacionamiento de camiones.

Un conductor alcoholizado protagonizó un violento vuelco este domingo por la mañana en Luján de Cuyo , a la altura del Acceso Sur , y dio 1,70 gramos de alcohol por litro de sangre , muy por encima del límite permitido.

Tras un robo, atropelló a un presunto ladrón, lo arrastró 300 metros y le amputaron las piernas

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:30 , en la Lateral Oeste del Acceso Sur , a la altura del kilómetro 2.200 , en la zona de Carrodilla.

Según el informe policial, el conductor de 31 años circulaba de norte a sur a bordo de un Citroën C3 . Por motivos que aún se investigan, perdió el dominio del rodado , volcó dando varios tumbos y terminó incrustado contra un portón de un predio donde estacionan camiones.

Tras el impacto, el automovilista resultó con lesiones leves . En el lugar intervino personal municipal , que le practicó el dosaje de alcohol en sangre , el cual arrojó resultado positivo de 1,70 g/l . En consecuencia, se confeccionó el proceso contravencional correspondiente en el marco del artículo 67 bis de la Ley 9099.

Este domingo por la madrugada en Guaymallén, una conductora alcoholizada perdió el control de su vehículo, impactó contra una moto estacionada y terminó ingresando al garaje de una vivienda . Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

El episodio se produjo alrededor de las 5.22, en la intersección de Aristóbulo del Valle y Lavalle. Según el informe policial, varios llamados al 911 alertaron sobre la peligrosa maniobra de la conductora.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la mujer de 42 años, circulaba a bordo de un Peugeot y, por razones que se investigan, se subió al puente e ingresó al garaje de una vivienda, colisionando una motocicleta que se encontraba estacionada. El impacto provocó daños materiales menores.

Personal actuante le practicó el dosaje de alcohol en sangre, que arrojó resultado positivo de 1,53 gramos por litro, superando ampliamente el límite permitido. Como consecuencia, se procedió al secuestro del rodado y a la confección del proceso contravencional.