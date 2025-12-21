21 de diciembre de 2025 - 20:43

Una camioneta con un tráiler de equinos volcó en Luján de Cuyo

Dos personas resultaron heridas tras el accidente. El tráiler de equinos obstruía el paso al quedar sobre la ruta.

Accidente con lesionados en Luján de Cuyo.

Foto:

Prensa Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un accidente ocurrió en Luján de Cuyo cerca de las 17.30 de este domingo. Se trató de un vehículo con un tráiler de equinos que volcó en el Acceso Sur, un kilómetro al norte de Ruta 7.

Un llamado a la línea de emergencias alertó a las autoridades del hecho. Al llegar al lugar señalado, la Policía constató que se trataba de una camioneta Toyota con un tráiler cargado con equinos.

Según dicta el parte policial, el rodado mordió la banquina y colisionó contra el guardarraíl, provocando el vuelco y quedando sobre el cantero. Por otra parte, el tráiler quedó sobre la Ruta de sur a norte obstruyendo el paso.

Médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) arribaron al lugar y asistieron a los dos ocupantes. El conductor de 37 años fue diagnosticado con politraumatismo y TEC grave, mientras que su acompañante de 61 años de neumotórax en estado de salud grave.

El conductor fue derivado al Hospital Central, mientras que su acompañante también fue trasladado a un nosocomio.

