Balacera en San Martín: un hombre resultó gravemente herido y hubo pánico cerca del Club

El ataque ocurrió por la noche en Paso del Portillo y Lavalle. La víctima fue trasladada al Hospital Perrupato con un neumotórax. En la zona se escucharon múltiples detonaciones y varios autos estacionados recibieron impactos de bala.

Los autos que recibieron impactos de bala en el ataque, cerca del Atlético Club San Martín. (Los Andes)

Un violento episodio con arma de fuego alteró la tranquilidad de la noche del sábado en San Martín. Cerca de las 23.14, vecinos de la zona de Paso del Portillo y Lavalle alertaron al 911 tras escuchar varias detonaciones. El hecho ocurrió a pocos metros del Atlético Club San Martín, donde el restaurante que funciona en la institución se encontraba colmado de público, lo que generó momentos de tensión y temor entre quienes estaban en el lugar.

Al arribar personal policial de la Comisaría 12°, se supo que un hombre había ingresado de urgencia al Hospital Perrupato con una herida de arma de fuego. La víctima fue identificada como Brian Leonel Gómez Núñez, de 32 años, con domicilio en el barrio Córdoba, sobre calle Paso del Portillo.

Según relató el propio Gómez Núñez a los efectivos, se encontraba sentado frente a la vivienda de su hermano, utilizando su teléfono celular, cuando escuchó el ruido de una motocicleta y, casi de inmediato, varias detonaciones. Dijo no poder precisar cuántos disparos se efectuaron y señaló que recién después advirtió que estaba herido. Fue trasladado en un vehículo particular al hospital local, donde fue asistido por la doctora Teresa Cáceres, quien diagnosticó en primera instancia un neumotórax, por lo que quedó internado en observación.

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica, que logró secuestrar seis vainas servidas calibre 9 milímetros. Además, se constató que algunos vehículos estacionados en las inmediaciones —incluidos autos de personas que se encontraban en el club— presentaban impactos de bala, lo que refuerza la gravedad del ataque.