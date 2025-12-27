Una camioneta fue embestida por un tren en Junín: es el primer accidente desde el asfaltado de calle Las Correas

Un violento accidente de tránsito se produjo alrededor de las 20 del pasado viernes en calle Las Correas, en el departamento de San Martín , cuando una camioneta fue arrollada por una formación ferroviaria que circulaba de oeste a este. Como consecuencia del impacto, los cuatro ocupantes del rodado resultaron heridos y debieron ser trasladados al Hospital Perrupato .

Según la información oficial, el hecho ocurrió cuando una camioneta Ford F-100 modelo 66 de color azul, conducida por un hombre de 35 años identificado con las iniciales J.M.S., circulaba de norte a sur por calle Correas, acompañado por otras tres personas. Al llegar al cruce con las vías férreas —que cuenta con señalización vial, pero no posee barreras automáticas — y por causas que aún se intentan establecer, el vehículo fue embestido por la locomotora.

El impacto fue de tal magnitud que la camioneta fue arrastrada varios metros y terminó cayendo al interior de un canal ubicado a la vera de las vías, lo que generó momentos de tensión tanto para los ocupantes como para ocasionales transeúntes que se encontraban en la zona.

Al lugar acudió personal policial, servicios de emergencia y efectivos vinculados al sistema ferroviario. Los cuatro ocupantes del vehículo fueron rescatados y trasladados al Hospital Perrupato , donde recibieron atención médica por las lesiones sufridas. Si bien no se informó oficialmente sobre la gravedad de las heridas, se indicó que todos se encontraban conscientes al momento del traslado.

Para poder retirar la camioneta del canal y despejar las vías férreas, fue necesaria la intervención de una máquina excavadora de la Municipalidad de Junín . Una vez concluidas las tareas de remoción y seguridad, la circulación ferroviaria pudo ser normalizada.

f 100 Una F 100 fue embestida por un tren, en San Martín. (Gentileza Radio Regional)

En el marco del procedimiento, se le realizó el dosaje de alcohol al conductor de la camioneta, el cual arrojó resultado negativo, descartándose la presencia de alcohol en sangre al momento del accidente.

Este siniestro es el primero que se registra desde la inauguración del asfaltado de calle Las Correas, realizada el pasado 11 de noviembre. La obra había sido presentada oficialmente ese día, con la presencia del intendente de Junín, Mario Abed; el intendente de San Martín, Raúl Rufeil; y el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli.

La pavimentación abarcó un total de 2.700 metros, desde calle 9 de Julio hasta Ruta 50, e incluyó la corrección de banquinas, demarcación horizontal y vertical, y la incorporación de nueva iluminación LED. Se trata de una vía de circulación clave para la zona, que conecta sectores productivos y urbanos y que, desde su habilitación, ha incrementado notablemente el tránsito vehicular pero que requirirá, seguramente, la instalación de barreras en el paso a nivel.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho para determinar cómo se produjo la colisión en este cruce ferroviario sin barreras, en un contexto donde la mejora de la infraestructura vial convive con la necesidad de extremar las medidas de precaución.