Detuvieron a 10 personas y retuvieron 20 vehículos durante controles en Las Heras

Durante la noche del viernes se desplegaron controles simultáneos en el casco urbano y el barrio 8 de Abril.

Durante un operativo de "alto impacto" en puntos estratégicos de Las Heras, lograron detener a 10 personas y retener de 20 vehículos. Las maniobras se desarrollaron entre las 19 y las 23 horas del viernes, abarcando tanto intersecciones de gran tránsito vehicular como zonas residenciales.

En el primer despliegue, concentrado en el casco urbano en esquinas como Dr. Moreno, Avellaneda y San Miguel, las autoridades controlaron a 495 personas y 285 vehículos.

Operativo - Policía Como resultado, dos personas quedaron a disposición de la Justicia por infracciones a la Ley 6722 y se procedió a la retención de 11 vehículos. Además, se inspeccionaron 20 unidades de transporte público y se labraron 11 actas viales.

El segundo procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones del barrio 8 de Abril, donde el control sobre 200 personas y 77 vehículos derivó en la aprehensión de 8 personas adicionales y la retención de otros 9 vehículos. En este sector también se inspeccionaron tres colectivos y se confeccionaron nueve actas por infracciones viales.