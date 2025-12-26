26 de diciembre de 2025 - 08:35

Tragedia: murió una nena de 2 años tras caerse a una pileta pelopincho en la casa de un familiar

El hecho ocurrió alrededor de las 20.40 en una vivienda ubicada en el barrio Cuadro Estación, en Luján.

Una niña de 2 años falleció este jueves por la noche tras ahogarse en una pileta domiciliaria en el distrito de Ugarteche, en Luján de Cuyo.

Una niña de 2 años falleció este jueves por la noche tras ahogarse en una pileta domiciliaria en el distrito de Ugarteche, en Luján de Cuyo.

Imagen ilustrativa
Una niña de 2 años falleció este jueves por la noche tras ahogarse en una pileta domiciliaria en el distrito de Ugarteche, en Luján de Cuyo.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.40 en una vivienda ubicada en el barrio Cuadro Estación. Según informaron fuentes policiales, personal del Centro de Salud de Ugarteche dio aviso del ingreso de una menor sin signos vitales.

Al entrevistar a la madre de la niña, la mujer relató que se encontraban en la casa de un familiar y que la pequeña estaba jugando en la orilla de una pileta tipo Pelopincho. En un momento, al no verla, comenzaron a buscarla y constataron que se encontraba flotando dentro del agua.

De inmediato, la menor fue trasladada al centro asistencial, donde el médico de guardia confirmó el fallecimiento por inmersión, pese a las maniobras realizadas.

En el lugar intervino personal de la Subcomisaría de Ugarteche y tomó intervención la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

