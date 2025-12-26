Un incendio en Luján de Cuyo dejó casa de adobe totalmente destruida: un bombero se descompensó por el calor

El incidente ocurrió este viernes por la tarde y el fuego habría iniciado por un cortocircuito en la instalación eléctrica.

Durante la tarde de este viernes, pasadas las 15, ocurrió un incendio en una vivienda ubicada en calle Cipolletti en Luján de Cuyo . El siniestro fue reportado por vecinos de la zona que alertaron la presencia de llamas y contactaron a líneas de emergencias.

Según la información policial, en la vivienda había un hombre de 79 años, identificado como A.R.P, que logró salir sin sufrir lesiones. Sin embargo, el inmueble no tuve la misma suerte y resultó con daños totales.

El personal de bomberos constató que el fuego se habría originado a causa de un cortocircuito en la instalación eléctrica.

Además del incidente, durante el operativo uno de los bomberos sufrió una descompensación por golpe de calor y tuvo que ser trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.