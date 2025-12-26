26 de diciembre de 2025 - 19:59

Un incendio en Luján de Cuyo dejó casa de adobe totalmente destruida: un bombero se descompensó por el calor

El incidente ocurrió este viernes por la tarde y el fuego habría iniciado por un cortocircuito en la instalación eléctrica.

Incendio en Luján de Cuyo: el hombre logró salir ileso.&nbsp;

Incendio en Luján de Cuyo: el hombre logró salir ileso. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante la tarde de este viernes, pasadas las 15, ocurrió un incendio en una vivienda ubicada en calle Cipolletti en Luján de Cuyo . El siniestro fue reportado por vecinos de la zona que alertaron la presencia de llamas y contactaron a líneas de emergencias.

Leé además

Incendio en un basural terminó con un accidente de un camión 

Un camión desbarrancó mientras intentaban apagar un incendio en un basural en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
Incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz.

Imputaron al responsable del depósito de pirotecnia ilegal tras el incendio fatal en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales

Según la información policial, en la vivienda había un hombre de 79 años, identificado como A.R.P, que logró salir sin sufrir lesiones. Sin embargo, el inmueble no tuve la misma suerte y resultó con daños totales.

El personal de bomberos constató que el fuego se habría originado a causa de un cortocircuito en la instalación eléctrica.

Además del incidente, durante el operativo uno de los bomberos sufrió una descompensación por golpe de calor y tuvo que ser trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

Ante este incidente intervino Oficina Fiscal de Jurisdicción

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Grave incendio en Luján

Grave incendio en Luján: tres viviendas afectadas y una mujer herida de gravedad

Por Redacción Policiales
Incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz.  

Murió la mujer que resultó lesionada en el incendio del local de pirotecnia de Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
Urgente: murió una persona en un incendio en Las Heras

Tragedia en Las Heras: murió una persona tras un feroz incendio

Por Redacción Policiales
Incendio destruyó una vivienda en Tunuyán: vecinos indicaron que el dueño había amenazado con incendiarla

Incendio destruyó una vivienda en Tunuyán: vecinos indicaron que el dueño había amenazado con quemarla

Por Gisel Guajardo