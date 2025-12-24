Murió la mujer que resultó lesionada en el incendio del local de pirotecnia de Godoy Cruz

Murió una mujer que estaba hospitalizada luego de resultar lesionada en un incendio que se produjo en una local de venta de pirotecnia de Godoy Cruz.

Se trata de Ángela Daniela Pardo, de 45 años, quien falleció ayer a las 19, en el hospital Lagomaggiore, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El siniestro se desató en la tarde del lunes pasado en negocio ubicado en la calle Jorge Newbery y obligó a realizar a un amplio despliegue de los servicios de emergencia en la zona.

El fuego fue reportado alrededor de las 16.18 y, debido a la magnitud de las llamas, al menos tres dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para controlar el fuego y evitar su propagación a inmuebles cercanos. Personal policial también se hizo presente para ordenar el tránsito y asegurar el perímetro.

Inicialmente, se informó que una mujer habría resultado lesionada como consecuencia del incendio, aunque no trascendieron detalles sobre su estado de salud ni sobre cómo se produjeron las heridas.

Las causas del fuego aún no fueron confirmadas y se espera una ampliación oficial con mayores precisiones sobre lo ocurrido y el saldo final del siniestro. Por otro lado, adelantaron que las intensas llamas alcanzaron a una vivienda lindante.