24 de diciembre de 2025 - 13:15

Murió la mujer que resultó lesionada en el incendio del local de pirotecnia de Godoy Cruz

Ángela Daniela Pardo, falleció ayer por la tarde en el hospital Lagomaggiore.

Incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz. &nbsp;

Incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz.

 

Foto:

Prensa Seguridad Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Murió una mujer que estaba hospitalizada luego de resultar lesionada en un incendio que se produjo en una local de venta de pirotecnia de Godoy Cruz.

Leé además

Nadia Sosa fue asesinada por su pareja. (Los Andes)

San Martín: cómo descubrieron el femicidio de Nadia Sosa, en Palmira

Por Enrique Pfaab
Urgente: murió una persona en un incendio en Las Heras

Tragedia en Las Heras: murió una persona tras un feroz incendio

Por Redacción Policiales

Se trata de Ángela Daniela Pardo, de 45 años, quien falleció ayer a las 19, en el hospital Lagomaggiore, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El siniestro se desató en la tarde del lunes pasado en negocio ubicado en la calle Jorge Newbery y obligó a realizar a un amplio despliegue de los servicios de emergencia en la zona.

El fuego fue reportado alrededor de las 16.18 y, debido a la magnitud de las llamas, al menos tres dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para controlar el fuego y evitar su propagación a inmuebles cercanos. Personal policial también se hizo presente para ordenar el tránsito y asegurar el perímetro.

Inicialmente, se informó que una mujer habría resultado lesionada como consecuencia del incendio, aunque no trascendieron detalles sobre su estado de salud ni sobre cómo se produjeron las heridas.

Las causas del fuego aún no fueron confirmadas y se espera una ampliación oficial con mayores precisiones sobre lo ocurrido y el saldo final del siniestro. Por otro lado, adelantaron que las intensas llamas alcanzaron a una vivienda lindante.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con la crimen de Nadia Sosa ya son 10 los femicidios en Mendoza en 2025, el doble que 2024

Con el crimen de Nadia Sosa ya son 10 los femicidios en Mendoza en 2025, el doble que en 2024

Por Oscar Guillén
Policía evadió un control policial y desató una persecución por Junín. 

Evadió un control, desató una persecución y luego intentó escapar corriendo: era un policía que conducía ebrio

Por Enrique Pfaab
Un hombre de 41 años falleció en las últimas horas luego de haber resultado gravemente herido por disparos de arma de fuego en Las Heras.

Desde una camioneta, asesinaron a tiros en Las Heras a un peligroso doble homicida

Por Redacción Policiales
La pesadilla que vivieron argentinos en La Serena: les robaron la camioneta dentro de un condominio privado

La pesadilla de unos argentinos en La Serena: les robaron la camioneta dentro de un condominio privado

Por Redacción Policiales