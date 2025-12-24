Grave incendio en Luján: tres viviendas afectadas y una mujer herida de gravedad

El siniestro se produjo durante la mañana de este miércoles y las llamas provocaron pérdidas totales en dos de las casas.

Un incendio de gran magnitud se desató cerca del mediodía en el departamento de Luján de Cuyo, dejando como saldo tres viviendas afectadas, dos de ellas con pérdidas totales y una persona gravemente herida.

El hecho fue reportado alrededor de las 11:15 horas en la calle Cutralco. Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron la gran dimensión de las llamas y solicitaron refuerzos de inmediato, incluyendo a múltiples dotaciones de bomberos.

Debido a la prioridad y gravedad de la situación, una unidad del Cuartel Central de Bomberos que se dirigía a cubrir otro evento en Maipú fue desviada para asistir al incendio ocurrido en Luján.

En el lugar trabajaron dotaciones del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Luján, Maipú y Godoy Cruz, quienes lograron controlar el fuego. El balance de los daños materiales indica que dos de las viviendas sufrieron pérdidas totales, mientras que una tercera resultó afectada parcialmente.

Durante las tareas de rescate, el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) brindó asistencia a una mujer que había sufrido quemaduras de gravedad. Debido a la complejidad de sus lesiones, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore.

Actualmente, la Oficina Fiscal correspondiente ha quedado a cargo de las actuaciones legales y se encuentra investigando las causas que podrían haber originado el foco ígneo.