Tragedia en Las Heras: murió una persona tras un feroz incendio

El fatal siniestro ocurrió en una vivienda ubicada en calle General Paz y callejón Barrionuevo.

Urgente: murió una persona en un incendio en Las Heras

Dos personas fallecieron este miércoles por la mañana como consecuencia de un incendio que destruyó por completo una vivienda de construcción precaria en la localidad de El Algarrobal, Las Heras.

El hecho se registró alrededor de las 11.40, en una casa ubicada en la intersección de calle General Paz y Callejón Barrio Nuevo. La alerta se originó tras el ingreso de varios llamados a la línea de emergencias 911, que daban cuenta de un domicilio envuelto en llamas.

Al lugar acudieron efectivos policiales y dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Las Heras, quienes constataron que el fuego había afectado la totalidad del inmueble. Durante las tareas de enfriamiento y remoción de escombros, el personal interviniente halló dos cuerpos sin vida en el interior de la vivienda.

Hasta el momento, las identidades y edades de las víctimas no han sido confirmadas. Tras sofocar el siniestro, se verificaron pérdidas totales en la propiedad.

Por disposición judicial, se solicitó la intervención de Policía Científica y peritos de Bomberos, quienes trabajarán para determinar el origen y las circunstancias del incendio.