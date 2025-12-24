24 de diciembre de 2025 - 12:12

Tragedia en Las Heras: murió una persona tras un feroz incendio

El fatal siniestro ocurrió en una vivienda ubicada en calle General Paz y callejón Barrionuevo.

Urgente: murió una persona en un incendio en Las Heras

Urgente: murió una persona en un incendio en Las Heras

Foto:

Imagen ilustrativa / Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos personas fallecieron este miércoles por la mañana como consecuencia de un incendio que destruyó por completo una vivienda de construcción precaria en la localidad de El Algarrobal, Las Heras.

Leé además

El ataque fue frente a la rotonda del Mapa. Gentileza Municipalidad de San Rafael. 

Un joven de 19 años en situación de calle fue apuñalado brutalmente en San Rafael

Por Redacción Policiales
Nadia Sosa fue asesinada por su pareja. (Los Andes)

San Martín: cómo descubrieron el femicidio de Nadia Sosa, en Palmira

Por Enrique Pfaab

El hecho se registró alrededor de las 11.40, en una casa ubicada en la intersección de calle General Paz y Callejón Barrio Nuevo. La alerta se originó tras el ingreso de varios llamados a la línea de emergencias 911, que daban cuenta de un domicilio envuelto en llamas.

Al lugar acudieron efectivos policiales y dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Las Heras, quienes constataron que el fuego había afectado la totalidad del inmueble. Durante las tareas de enfriamiento y remoción de escombros, el personal interviniente halló dos cuerpos sin vida en el interior de la vivienda.

Hasta el momento, las identidades y edades de las víctimas no han sido confirmadas. Tras sofocar el siniestro, se verificaron pérdidas totales en la propiedad.

Por disposición judicial, se solicitó la intervención de Policía Científica y peritos de Bomberos, quienes trabajarán para determinar el origen y las circunstancias del incendio.

En un primer momento, fuentes oficiales informaron que el siniestro había dejado dos víctimas fatales, pero luego ratificaron que fue solo un fallecido y que un "bulto de elementos varios" generó la confusión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz.  

Murió la mujer que resultó lesionada en el incendio del local de pirotecnia de Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
Con la crimen de Nadia Sosa ya son 10 los femicidios en Mendoza en 2025, el doble que 2024

Con el crimen de Nadia Sosa ya son 10 los femicidios en Mendoza en 2025, el doble que en 2024

Por Oscar Guillén
Policía evadió un control policial y desató una persecución por Junín. 

Evadió un control, desató una persecución y luego intentó escapar corriendo: era un policía que conducía ebrio

Por Enrique Pfaab
Un hombre de 41 años falleció en las últimas horas luego de haber resultado gravemente herido por disparos de arma de fuego en Las Heras.

Desde una camioneta, asesinaron a tiros en Las Heras a un peligroso doble homicida

Por Redacción Policiales