23 de diciembre de 2025 - 16:55

Incendio destruyó una vivienda en Tunuyán: vecinos indicaron que el dueño había amenazado con quemarla

La totalidad de una vivienda fue consumida por un incendio. Transciende que el propietario habría amenazado con incendiarla.

Foto:

Imagen ilustrativa (Gentileza)
Por Gisel Guajardo

Un incendio consumió la totalidad de una vivienda en el barrio La Tablada, Tunuyán. Se trató de un monoambiente construido con tablas de álamo y que resultó completamente quemada por el fuego. Sucedió en la noche del lunes alrededor de las 21.

Según trascendió a partir del testimonio de vecinos, el propietario del inmueble habría protagonizado horas antes intentos de autolesión y habría manifestado amenazas de incendiar la vivienda.

Incendio Valle de Uco 2
Fue a partir de un llamado a la Línea de Emergencias que el personal policial tomó conocimiento. Ahí se desplazó hasta el lugar móviles policiales de la Comisaría 15° y Bomberos para intervenir en el incendio.

El informe del Ministerio de Seguridad y Justicia confirmó que se trató de un foco propagado de gran magnitud, con abundante carga de fuego. Al momento que llegaron los efectivos el fuego se encontraba avanzado sobre la totalidad de la vivienda. Como saldo, el inmueble fue consumido completamente. Además, se registró riesgo que también pudiera incendiar la finca cercana, lo que motivó tareas preventivas en el sector.

De acuerdo a lo manifestado por vecinos del barrio, el propietario de la vivienda habría sufrido quemaduras como consecuencia del incendio. Indicaron también que fue trasladado por un familiar al Hospital Regional Antonio J. Scaravelli, donde recibió atención médica.

En el caso tomó conocimiento el dr Pablo Ortiz, quien dispuso en el momento la instrucción de las actuaciones de rigor correspondientes, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo el incendio y avanzar con las medidas previstas.

