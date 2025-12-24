Imputaron al responsable del depósito de pirotecnia ilegal tras el incendio fatal en Godoy Cruz

Este miércoles, el fiscal Juan Manuel Sánchez, formalizó la imputación contra Federico Natalio Quiroga , señalado como el responsable de una propiedad donde funcionaba un depósito ilegal de pirotecnia que se incendió, terminando con la vida de una mujer.

Murió la mujer que resultó lesionada en el incendio del local de pirotecnia de Godoy Cruz

Tras el devastador incendio iniciado el pasado lunes , Quiroga enfrenta una grave situación judicial bajo la calificación de “incendio culposo seguido de muerte en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra” , según lo estipulado en los artículos 189, 55 y 189 bis del Código Penal.

Por el momento el imputado va a continuar detenido y durante las próximas horas se resolverá su situación procesal, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

La tragedia se desencadenó pasadas las 16:00 horas del lunes en Godoy Cruz , cuando las llamas, presuntamente originadas por negligencia o imprudencia en el manejo del material explosivo, envolvieron la propiedad.

El siniestro resultó en el fallecimiento de Ángela Daniela Pardo, de 45 años , quien se encontraba internada en el hospital Lagomaggiore y murió a causa de las heridas la tarde del martes. Además de la víctima fatal, un bombero voluntario sufrió una descarga eléctrica durante las maniobras de extinción, aunque se informó que se encuentra fuera de peligro.

Incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz. Incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz. Prensa Seguridad Mendoza

La magnitud del fuego fue tal que se requirió el despliegue de al menos tres dotaciones de bomberos para evitar que las llamas continuaran propagándose a las viviendas colindantes, una de las cuales resultó parcialmente alcanzada.

Las investigaciones preliminares confirmaron que el lugar operaba como un centro de venta y almacenamiento de pirotecnia sin las autorizaciones correspondientes.

Respecto a la situación procesal del imputado, Quiroga permanece aprehendido y bajo custodia policial. Si bien el delito de incendio culposo contempla penas basadas en la gravedad del daño, la suma del cargo por tenencia ilegal de arma de guerra complica su panorama legal, ya que esta infracción conlleva sanciones que incluyen la prisión efectiva. Se espera que las autoridades definan su situación de detención final durante la jornada de mañana.

Esta tragedia pone de manifiesto el peligro extremo de los depósitos clandestinos, funcionando como una chispa en un barril de pólvora que, ante la menor imprudencia, puede consumir vidas y hogares en cuestión de segundos.