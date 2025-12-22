22 de diciembre de 2025 - 17:42

Ardió un local de pirotecnia en Godoy Cruz y desplegaron varias dotaciones de bomberos: una mujer herida

La Policía de Mendoza se encuentra en la zona colaborando con el ordenamiento del tránsito y la seguridad del perímetro. Las llamas alcanzaron una vivienda vecina.

Incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz.

Incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz.

Foto:

Prensa Seguridad Mendoza
Incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz. &nbsp;

Incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz.

 

Foto:

Prensa Seguridad Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un incendio de importantes dimensiones se desató este lunes por la tarde en un local de venta de pirotecnia ubicado sobre la calle Jorge Newbery, en Godoy Cruz, y obligó a un amplio despliegue de los servicios de emergencia en la zona.

Leé además

Se derrumbó el techo de una obra en construcción en Maipú: hay varios heridos

Se derrumbó el techo de una obra en construcción en Maipú: hubo 7 heridos

Por Redacción Policiales
Mariana Domínguez, la joven de 28 años que murió por una bala perdida en Godoy Cruz (Facebook)

A 2 años de la bala perdida que mató a Mariana Domínguez: "Este 25 lo pasaremos en el parque de descanso"

Por Oscar Guillén

El siniestro se registró alrededor de las 16.18 y, debido a la magnitud de las llamas, al menos tres dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para controlar el fuego y evitar su propagación a inmuebles cercanos. Personal policial también se hizo presente para ordenar el tránsito y asegurar el perímetro.

De manera preliminar, se informó que una mujer habría resultado lesionada como consecuencia del incendio, aunque por el momento no trascendieron detalles sobre su estado de salud ni sobre cómo se produjeron las heridas.

Las causas del fuego aún no fueron confirmadas y se espera una ampliación oficial con mayores precisiones sobre lo ocurrido y el saldo final del siniestro. Por otro lado, adelantaron que las intensas llamas alcanzaron a una vivienda lindante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/2003200327521316979?s=20&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tomé vinagre la insólita excusa de un conductor que dio positivo en un test de alcoholemia.

"Tomé vinagre": la insólita excusa de un conductor que dio positivo en un test de alcoholemia

Por Redacción Policiales
Accidente vial en Ruta 7  

Piden precaución al circular por Ruta 7 camino a Chile por un choque en solitario

Por Redacción Policiales
La amenaza a la Justicia de un capo narco que fue extraditado a Uruguay: Ya van a ver.

La amenaza a la Justicia de un capo narco que fue extraditado a Uruguay: "Ya van a ver"

Por Redacción Policiales
Imagen Ilustrativa. Ministerio de Seguridad. 

Dos violentos asaltos, dos víctimas mujeres: se robaron un auto en Ciudad y $ 300.000 en Lavalle

Por Redacción Policiales