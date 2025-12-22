Ardió un local de pirotecnia en Godoy Cruz y desplegaron varias dotaciones de bomberos: una mujer herida

La Policía de Mendoza se encuentra en la zona colaborando con el ordenamiento del tránsito y la seguridad del perímetro. Las llamas alcanzaron una vivienda vecina.

Un incendio de importantes dimensiones se desató este lunes por la tarde en un local de venta de pirotecnia ubicado sobre la calle Jorge Newbery, en Godoy Cruz, y obligó a un amplio despliegue de los servicios de emergencia en la zona.

El siniestro se registró alrededor de las 16.18 y, debido a la magnitud de las llamas, al menos tres dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para controlar el fuego y evitar su propagación a inmuebles cercanos. Personal policial también se hizo presente para ordenar el tránsito y asegurar el perímetro.

De manera preliminar, se informó que una mujer habría resultado lesionada como consecuencia del incendio, aunque por el momento no trascendieron detalles sobre su estado de salud ni sobre cómo se produjeron las heridas.

Las causas del fuego aún no fueron confirmadas y se espera una ampliación oficial con mayores precisiones sobre lo ocurrido y el saldo final del siniestro. Por otro lado, adelantaron que las intensas llamas alcanzaron a una vivienda lindante.